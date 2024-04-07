ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе — Finance.ua

ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе
Любители роскошного эксклюзивного отдыха точно оценят Хорватский город Цавтат, признанный самым престижным туристическим направлением Европы в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Most Exclusive Destinations in Europe 2024 от платформы Best European Destinations.
Очаровательный город Цавтат, расположенный неподалеку от переполненного туристами популярного Дубровника в регионе Конавле — так называемой хорватской Тоскане. Некоторые называют это место самой красивой бухтой Европы.
Цавтат может похвастаться красивым старым центром города, скрывающим множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и его описывают как очень напоминающей Сен-Тропе.
Этот город не для тех, кто ищет клубы и бурные ночи. Здесь можно расслабиться и восстановить силы, наслаждаясь великолепными пейзажами, едой и вином. Жизнь в этой части света течет медленно, и это сделало Цавтат желанным местом для настоящего непринужденного отдыха.
Рейтинг самых эксклюзивных туристических направлений в Европе
- Цавтат, Хорватия;
- Марбелья, Испания;
- Позитано, Италия;
- Капри, Италия;
- Опатия, Хорватия;
- Монте-Карло, Монако;
- Гштаад, Швейцария;
- Сен-Бартельми, Франция;
- Межев, Франция;
- Монтрё, Швейцария.
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