ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе — Finance.ua

ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе Сегодня 13:05 — Мир

ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе, Фото: belmondo-cruises.com

Любители роскошного эксклюзивного отдыха точно оценят Хорватский город Цавтат, признанный самым престижным туристическим направлением Европы в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Most Exclusive Destinations in Europe 2024 от платформы Best European Destinations.

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Очаровательный город Цавтат, расположенный неподалеку от переполненного туристами популярного Дубровника в регионе Конавле — так называемой хорватской Тоскане. Некоторые называют это место самой красивой бухтой Европы.

Цавтат может похвастаться красивым старым центром города, скрывающим множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и его описывают как очень напоминающей Сен-Тропе.

Фото: ua.depositphotos.com

Этот город не для тех, кто ищет клубы и бурные ночи. Здесь можно расслабиться и восстановить силы, наслаждаясь великолепными пейзажами, едой и вином. Жизнь в этой части света течет медленно, и это сделало Цавтат желанным местом для настоящего непринужденного отдыха.

Рейтинг самых эксклюзивных туристических направлений в Европе

Цавтат, Хорватия;

Марбелья, Испания;



Позитано, Италия;



Капри, Италия;



Опатия, Хорватия;



Монте-Карло, Монако;



Гштаад, Швейцария;



Сен-Бартельми, Франция;



Межев, Франция;



Монтрё, Швейцария.



УНІАН По материалам:

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