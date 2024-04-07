ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе

Мир
22
ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе
ТОП-10 самых престижных направлений для отдыха в Европе, Фото: belmondo-cruises.com
Любители роскошного эксклюзивного отдыха точно оценят Хорватский город Цавтат, признанный самым престижным туристическим направлением Европы в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Most Exclusive Destinations in Europe 2024 от платформы Best European Destinations.
Читайте также
Очаровательный город Цавтат, расположенный неподалеку от переполненного туристами популярного Дубровника в регионе Конавле — так называемой хорватской Тоскане. Некоторые называют это место самой красивой бухтой Европы.
Цавтат может похвастаться красивым старым центром города, скрывающим множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и его описывают как очень напоминающей Сен-Тропе.
Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com
Этот город не для тех, кто ищет клубы и бурные ночи. Здесь можно расслабиться и восстановить силы, наслаждаясь великолепными пейзажами, едой и вином. Жизнь в этой части света течет медленно, и это сделало Цавтат желанным местом для настоящего непринужденного отдыха.

Рейтинг самых эксклюзивных туристических направлений в Европе

  • Цавтат, Хорватия;
  • Марбелья, Испания;
  • Позитано, Италия;
  • Капри, Италия;
  • Опатия, Хорватия;
  • Монте-Карло, Монако;
  • Гштаад, Швейцария;
  • Сен-Бартельми, Франция;
  • Межев, Франция;
  • Монтрё, Швейцария.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.