Рейтинг самых бюджетных мест мира для отдыха в этом году (фото) — Finance.ua

Рейтинг самых бюджетных мест мира для отдыха в этом году (фото)
Бюджетные путешествия — это не миф, а вполне реальная возможность. Такие дальнемагистральные направления как Вьетнам, Южная Африка и Кения являются недорогими вариантами для отпуска.
Эксперты Post Office Travel Money в свежем отчете Holiday Money Report 2024 определили 15 самых бюджетных направлений отдыха во всем мире 2024 года. Отчет составлялся на основе курсов иностранных валют по отношению к фунту стерлингов.
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Лидером рейтинга является вьетнамский город Хоян, поднявшись с шестого места в прошлом году.
Это одно из восьми направлений, где низкие цены сочетаются с падением местной валюты.
Эксперты оценили, что в день вам понадобится 51,18 фунта стерлингов (около 60 евро).
В ежедневные расходы включили:
- еду;
- напитки;
- средства от укусов насекомых;
- солнцезащитный крем.
В частности, чашка кофе в Хояне обойдется в 1,30 фунтов, а ужин из трех блюд и бокала вина — в 39,20 фунтов.
На втором месте — лидер прошлого года Кейптаун в ЮАР. Здесь в день вам понадобится 54,35 фунта (примерно 63,5 евро).
Третье место занимает кенийский Момбас, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом. Ежедневные расходы здесь оценивают в 54,93 фунта (около 64 евро).
Японский город Токио занимает четвертое место. Это еще одно направление на Дальнем Востоке, которое выигрывает от значительного роста стоимости фунтов стерлингов в сочетании с падением местных цен.
Ежедневные расходы оценивают в 59,05 фунтов стерлингов (около 69,08 евро).
Единственным европейским направлением в пятерке лидеров является португальское Алгарве. В этом городе кофе стоит дешевле всего — чашка обойдется в 0,88 фунтов.
Топ-15 самых дешевых мест в мире для отдыха в 2024 году
- Хоян, Вьетнам (£51,18);
- Кейптаун, Южная Африка (£54,35);
- Момбаса, Кения (£54,93);
- Токио, Япония (£59,05);
- Алгарве, Португалия (£59,69);
- Шарм-эль-Шейх, Египет (£61,37);
- Солнечный Берег, Болгария (£62,49);
- Кута, Бали (£63,31);
- Мармарис, Турция (£66,07);
- Пафос, Кипр (£73,32);
- Пенанг, Малайзия (£74,57);
- Пхукет, Таиланд (£77,77);
- Дели, Индия (£77,84);
- Коста-дель-Соль, Испания (£81,45);
- Монтего-Бэй, Ямайка (£87,11).
В целом в рейтинг попали 40 городов по всему миру.
Закрыл список город Тамариндо в Коста-Рике, где один день отдыха обходится в 158,04 фунта стерлингов (примерно 184 евро).
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