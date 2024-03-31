Рейтинг самых бюджетных мест мира для отдыха в этом году (фото) — Finance.ua

Рейтинг самых бюджетных мест мира для отдыха в этом году (фото) Сегодня 18:05 — Мир

Рейтинг самых бюджетных мест мира для отдыха в этом году (фото), Фото: iberian-escapes.com

Бюджетные путешествия — это не миф, а вполне реальная возможность. Такие дальнемагистральные направления как Вьетнам, Южная Африка и Кения являются недорогими вариантами для отпуска.

Эксперты Post Office Travel Money в свежем отчете Holiday Money Report 2024 определили 15 самых бюджетных направлений отдыха во всем мире 2024 года. Отчет составлялся на основе курсов иностранных валют по отношению к фунту стерлингов.

Лидером рейтинга является вьетнамский город Хоян, поднявшись с шестого места в прошлом году.

Это одно из восьми направлений, где низкие цены сочетаются с падением местной валюты.

Эксперты оценили, что в день вам понадобится 51,18 фунта стерлингов (около 60 евро).

В ежедневные расходы включили:

еду;

напитки;

средства от укусов насекомых;

солнцезащитный крем.

В частности, чашка кофе в Хояне обойдется в 1,30 фунтов, а ужин из трех блюд и бокала вина — в 39,20 фунтов.

На втором месте — лидер прошлого года Кейптаун в ЮАР. Здесь в день вам понадобится 54,35 фунта (примерно 63,5 евро).

Третье место занимает кенийский Момбас, поднявшись на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом. Ежедневные расходы здесь оценивают в 54,93 фунта (около 64 евро).

Японский город Токио занимает четвертое место. Это еще одно направление на Дальнем Востоке, которое выигрывает от значительного роста стоимости фунтов стерлингов в сочетании с падением местных цен.

Ежедневные расходы оценивают в 59,05 фунтов стерлингов (около 69,08 евро).

Единственным европейским направлением в пятерке лидеров является португальское Алгарве. В этом городе кофе стоит дешевле всего — чашка обойдется в 0,88 фунтов.

Топ-15 самых дешевых мест в мире для отдыха в 2024 году

Хоян, Вьетнам (£51,18);

Кейптаун, Южная Африка (£54,35);

Момбаса, Кения (£54,93);

Токио, Япония (£59,05);

Алгарве, Португалия (£59,69);

Шарм-эль-Шейх, Египет (£61,37);

Солнечный Берег, Болгария (£62,49);

Кута, Бали (£63,31);



Мармарис, Турция (£66,07);



Пафос, Кипр (£73,32);



Пенанг, Малайзия (£74,57);



Пхукет, Таиланд (£77,77);



Дели, Индия (£77,84);



Коста-дель-Соль, Испания (£81,45);



Монтего-Бэй, Ямайка (£87,11).



В целом в рейтинг попали 40 городов по всему миру.

Закрыл список город Тамариндо в Коста-Рике, где один день отдыха обходится в 158,04 фунта стерлингов (примерно 184 евро).

УНІАН По материалам:

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