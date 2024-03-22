ТОП-5 лучших стран для миграции (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 лучших стран для миграции (инфографика) Сегодня 20:00 — Мир

ТОП-5 лучших стран для миграции (инфографика)

Эксперты выбрали самые лучшие страны для эмигрантов. Чтобы создать этот список, был использован US News & World Report, признанный лидер мировых рейтингов, и Numbeo, крупнейшая в мире база данных стоимости жизни.

Об этом пишет preply.com

Во многих странах с более высоким качеством жизни, таких как Швеция, Сингапур и Бельгия, также высокие расходы на жизнь. Это может осложнить устройство эмигрантов, особенно если вы хотите перевезти свою семью за рубеж.

Факторы, которые повлияли

Качество жизни: на основе конкретных факторов, таких как доступ к пище, жилью, качественному образованию, системе здравоохранения и занятости, и менее ощутимых переменных, таких как безопасность работы и качество окружающей среды.

Разговорный язык: включает как официальные, так и распространенные языки.

Среднемесячная стоимость жизни: измеряет среднюю стоимость жизни для семьи из четырех человек, не считая арендной платы.

Средняя месячная арендная плата: указывает диапазон средней арендной платы за 3-комнатную квартиру в зависимости от того, хотите ли вы жить в центре города или за его пределами.

Доступность: измеряет, насколько доступна жизнь в этой стране, по данным более 17 000 респондентов во всем мире.

Готовность к рынку труда: определяет, хороший ли в этой стране рынок труда.

Конфиденциальность: определяет, является ли эта страна хорошим местом для создания семьи.

Безопасность: измеряет, насколько безопасна эта страна, включающая в себя низкий уровень преступности и высокую политическую стабильность.

Система государственного образования: определяет, есть ли в этой стране хорошая система государственного образования, включая государственные университеты.

Общественная система здравоохранения: определяет, имеет ли эта страна доступный и легкий доступ к качественной медицинской помощи.

Швеция

Качество жизни: 100/100 (№ 1 в мире)

Язык: шведский, английский

Средняя месячная стоимость жизни: 3259 долларов

Среднемесячная арендная плата: $978−1324

Доступность: 1/100 (№ 83 в мире)

Готовность к рынку труда: 90/100

Семейный: 99/100

Безопасность: 97/100

Система народного образования: 100/100

Система здравоохранения: 100/100

Швеция является убежищем для экспатов, которые ищут гармоничный баланс между работой и личной жизнью. Ее прогрессивная культура в сочетании с сильным акцентом на устойчивом развитии и инновациях делает ее одной из лучших европейских стран для жизни.

Стоимость жизни может быть выше, но высококачественные государственные услуги, такие как образование и разнообразный рынок труда, с лихвой компенсируют это. Кроме того, сообщество эмигрантов гарантирует, что вы никогда не будете одиноки.

Канада

Качество жизни: 93/100 (№ 3 в мире)

Язык: английский, французский

Средняя месячная стоимость жизни: 3530 долларов США

Средняя месячная арендная плата: $1745−2018

Доступность: 15/100 (№ 56 в мире)

Готовность к рынку труда: 98/100

Семейный: 99/100

Безопасность: 93/100

Система народного образования: 89/100

Система здравоохранения: 91/100

Канадская репутация дружелюбия очень распространена. Мультикультурные города, такие как Торонто, наполнены возможностями для работы. Канада предлагает семьям разнообразную культуру, образование высочайшего уровня и прекрасные природные ландшафты.

Стоимость проживания зависит от того, живете ли вы в большом городе или пригороде. Но инклюзивная культура, универсальное здравоохранение и возможность изучать английский и французский делают его лучшим выбором.

Дания

Качество жизни: 91/100 (№ 4 в мире)

Язык: датский, английский

Средняя месячная стоимость жизни: 3979 долларов

Средняя месячная арендная плата: $1517−1917

Доступность: 4/100 (№ 72 в мире)

Готовность к рынку труда: 84/100

Семейный: 97/100

Безопасность: 93/100

Система народного образования: 94/100

Система здравоохранения: 89/100

Дания, часто признаваемая одной из самых счастливых стран в мире, является мечтой для экспатов. Ее города, сосредоточенные на дизайне, и сильный акцент на сообществе и устойчивом развитии. Однако, если вы приехали из более теплого климата, помните, что зимой в Дании световой день длится около семи часов.

Нидерланды

Качество жизни: 88/100 (№ 7 в мире)

Язык: голландский, английский

Средняя месячная стоимость жизни: 3409 долларов

Средняя месячная арендная плата: $1544−1911

Доступность: 7/100 (№ 67 в мире)

Готовность к рынку труда: 90/100

Семейный: 96/100

Безопасность: 89/100

Система народного образования: 81/100

Система здравоохранения: 73/100

Своими знаменитыми каналами и удобными для велосипедистов улицами Нидерланды привлекают эмигрантов со всего мира. Голландский баланс между работой и личной жизнью и шанс выучить язык среди разнообразного сообщества эмигрантов делают это лучшим местом для многих.

В Нидерландах есть инновационный рынок труда, особенно в технике и дизайне, высокий уровень владения английским языком. Это очень привлекает специалистов со всего мира.

Австралия

Качество жизни: 87/100 (№ 8 в мире)

Язык: английский

Средняя месячная стоимость жизни: 3725 долларов

Средняя месячная арендная плата: $1734−2402

Доступность: 6/100 (№ 69 в мире)

Готовность к рынку труда: 94/100

Семейный: 98/100

Безопасность: 88/100

Система народного образования: 79/100

Система здравоохранения: 76/100

Австралия, известная своими солнечными пляжами и непринужденной атмосферой, — излюбленная страна экспатов. Бурный рынок труда в таких секторах, как ІТ и здравоохранение, в сочетании с ориентированным на природу образом жизни делает его лучшим выбором.

Такие города, как Мельбурн, Сидней и Брисбен, - это не только экономические центры, но и культурные, изобилующие художественными галереями, театрами и музыкальными заведениями.

Также в двадцатку лучших стран для эмигрантов вошли такие страны как Германия, Испания, Италия, Польша, Хорватия, Турция.



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