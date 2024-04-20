На Канарських островах вводять нові правила для туристів через скарги місцевих жителів — Finance.ua

На Канарських островах вводять нові правила для туристів через скарги місцевих жителів Сьогодні 06:03 — Світ

На Канарських островах вводять нові правила для туристів через скарги місцевих жителів, Фото: freepik

Мешканці Канарських островів протестували проти масового надмірного туризму. Уряд дослухався, тому цьогоріч планують ухвалити законопроєкт щодо посилення правила короткострокової оренди приватного житла на островах, наприклад, через Airbnb і Booking.

Про це пише Reuters.

Жителі скаржилися, що через наплив туристів зростають ціни, погіршується екологія, а місцеве населення витісняють з ринку житла.

Крім місцевих жителів, ці зміни лобіювали і готелі, до яких застосовується більш суворе оподаткування і правила сталого розвитку,

До боротьби з незаконною короткостроковою орендою на острові вже почали залучати поліцію.

«Ми збираємося розширити можливості поліції, щоб вони могли діяти при виявленні шахрайства в будинках», — заявила керівник відділу туризму на Канарських островах Джессіка де Леон.

Що зміниться

Новий законопроєкт передбачатиме заборону здачі житла в короткострокову оренду в новобудовах.

Власникам нерухомості, які вже мають дозвіл на таку діяльність, буде надано п’ять років для виконання нових вимог, включно з отриманням дозволу сусідів.

«Перший крок — стримати зростання, другий — очистити наявні списки», — сказав директор з туризму Канарських островів Мігель Родрігес.

Що передувало

Посилити правила на Канарських островах вирішили через різке зростання короткострокових розміщень за останні декілька років.

У результаті, наприклад, у колишньому рибальському селищі Ель-Котільо на острові Фуертевентура для туристів зараз пропонується стільки ж місць, скільки там жителів.

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Дослідники побоюються, що, якщо нічого не зробити, згодом там узагалі не залишиться місцевих жителів, яких просто витіснять із доступного житла.

За офіційними даними, на семи островах архіпелагу в березні було зареєстровано рекордні 220 тис. ліжко-місць, зданих у короткострокову оренду, що на 40% більше, ніж у 2022 році, й більше, ніж сукупне населення островів Лансароте, Ла-Гомери та Ель-Єрро.

Як відреагували орендодавці

Проте нові правила вподобали не всі. Місцева асоціація власників заміських будинків Ascav заявила, що суворість пропонованих правил призведе до скасування 90% короткострокових пропозицій і є неконституційною.

Замість цього вони запропонували запровадити податок для всіх постачальників житла для фінансування вирішення житлової проблеми.

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Разом з тим, у Booking.com і Airbnb обіцяють активніше модерувати оголошення про оренду, щоб виключити незаконні пропозиції.

Інші частини Іспанії вже ухвалили аналогічні закони, але без такого акценту на правоохоронній діяльності. Зокрема, такі заходи застосовуються в Мадриді та Барселоні.

УНІАН За матеріалами:

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