На Канарських островах вводять нові правила для туристів через скарги місцевих жителів — Finance.ua

На Канарських островах вводять нові правила для туристів через скарги місцевих жителів
Мешканці Канарських островів протестували проти масового надмірного туризму. Уряд дослухався, тому цьогоріч планують ухвалити законопроєкт щодо посилення правила короткострокової оренди приватного житла на островах, наприклад, через Airbnb і Booking.
Про це пише Reuters.
Жителі скаржилися, що через наплив туристів зростають ціни, погіршується екологія, а місцеве населення витісняють з ринку житла.
Крім місцевих жителів, ці зміни лобіювали і готелі, до яких застосовується більш суворе оподаткування і правила сталого розвитку,
До боротьби з незаконною короткостроковою орендою на острові вже почали залучати поліцію.
«Ми збираємося розширити можливості поліції, щоб вони могли діяти при виявленні шахрайства в будинках», — заявила керівник відділу туризму на Канарських островах Джессіка де Леон.
Що зміниться
Новий законопроєкт передбачатиме заборону здачі житла в короткострокову оренду в новобудовах.
Власникам нерухомості, які вже мають дозвіл на таку діяльність, буде надано п’ять років для виконання нових вимог, включно з отриманням дозволу сусідів.
«Перший крок — стримати зростання, другий — очистити наявні списки», — сказав директор з туризму Канарських островів Мігель Родрігес.
Що передувало
Посилити правила на Канарських островах вирішили через різке зростання короткострокових розміщень за останні декілька років.
У результаті, наприклад, у колишньому рибальському селищі Ель-Котільо на острові Фуертевентура для туристів зараз пропонується стільки ж місць, скільки там жителів.
Дослідники побоюються, що, якщо нічого не зробити, згодом там узагалі не залишиться місцевих жителів, яких просто витіснять із доступного житла.
За офіційними даними, на семи островах архіпелагу в березні було зареєстровано рекордні 220 тис. ліжко-місць, зданих у короткострокову оренду, що на 40% більше, ніж у 2022 році, й більше, ніж сукупне населення островів Лансароте, Ла-Гомери та Ель-Єрро.
Як відреагували орендодавці
Проте нові правила вподобали не всі. Місцева асоціація власників заміських будинків Ascav заявила, що суворість пропонованих правил призведе до скасування 90% короткострокових пропозицій і є неконституційною.
Замість цього вони запропонували запровадити податок для всіх постачальників житла для фінансування вирішення житлової проблеми.
Разом з тим, у Booking.com і Airbnb обіцяють активніше модерувати оголошення про оренду, щоб виключити незаконні пропозиції.
Інші частини Іспанії вже ухвалили аналогічні закони, але без такого акценту на правоохоронній діяльності. Зокрема, такі заходи застосовуються в Мадриді та Барселоні.
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