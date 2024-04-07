Рейтинг найбільш популярних міст Європи у 2024 році для весняного сіті-брейка — Finance.ua
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Рейтинг найбільш популярних міст Європи у 2024 році для весняного сіті-брейка

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Рейтинг найбільш популярних міст Європи у 2024 році для весняного сіті-брейка
Рейтинг найбільш популярних міст Європи у 2024 році для весняного сіті-брейка, Фото: europeinwinter.com
Відпочинок у форматі сіті-брейк (від англійського city break) стає дедалі популярнішим останнім часом. Така концепція відпустки підходить для людей, які живуть і працюють у напруженому ритмі. Зазвичай у них немає можливості поїхати у довгу подорож, тому беруть два-три дні відпустки, щоб вирватися на кілька днів в інше місто для перезавантаження.
Британська платформа з планування подорожей KAYAK склала список найпопулярніших міст Європи, куди туристи найчастіше намагаються вирватися на сіті-брейк, пише Express.
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Яка країна у лідерах

Очолило рейтинг найбільше місто Туреччини — Стамбул, яке пропонує туристам насичену програму для відпочинку і доступні ціни.
Рейтинг найбільш популярних міст Європи у 2024 році для весняного сіті-брейка
«Це турецьке місто з багатою історією та унікальним положенням єдиного міста у світі, розташованого на двох континентах, внесено до списку найкращих напрямків для відвідування 2024 року для багатьох мандрівників. Незалежно від того, чи хочете ви насолодитися кулінарією, яка бурхливо розвивається, залитими сонцем пляжними днями або ж дослідити стародавні руїни без літнього натовпу, Стамбул є ідеальним місцем для найрізноманітніших мрій про відпустку», — зазначив представник KAYAK.

Рейтинг найпопулярніших міст для весняного сіті-брейку у 2024 році

1. Стамбул, Туреччина;
2. Амстердам, Нідерланди;
3. Париж, Франція;
4. Барселона, Іспанія;
5. Малага, Іспанія;
6. Лісабон, Португалія;
7. Аліканте, Іспанія;
8. Рим, Італія;
9. Дублін, Ірландія;
10. Фару, Португалія.

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За матеріалами:
УНІАН
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