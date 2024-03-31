Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото) — Finance.ua
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Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)

Світ
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Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото), Фото: iberian-escapes.com
Бюджетні подорожі - це не міф, а цілком реальна можливість. Такі далекомагістральні напрямки, як В'єтнам, Південна Африка і Кенія є недорогими варіантами для відпустки.
Експерти Post Office Travel Money у свіжому звіті Holiday Money Report 2024 визначили 15 найбюджетніших напрямків для відпочинку по всьому світу 2024 року. Звіт складався на основі курсів іноземних валют по відношенню до фунта стерлінгів.
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Лідером рейтингу є в'єтнамське місто Хоян, піднявшись із шостого місця минулого року.
Це один із восьми напрямків, де низькі ціни поєднуються з падінням місцевої валюти.
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)
Експерти оцінили, що на день вам знадобиться 51,18 фунтів стерлінгів (близько 60 євро).
У щоденні витрати включили:
  • їжу;
  • напої;
  • засоби від укусів комах;
  • сонцезахисний крем.
Зокрема, чашка кави в Хояні обійдеться в 1,30 фунтів, а вечеря з трьох страв і келиха вина — у 39,20 фунтів.
На другому місці — лідер минулого року Кейптаун у ПАР. Тут на день вам знадобиться 54,35 фунтів (приблизно 63,5 євро).
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)
Третє місце посідає кенійський Момбасе, піднявшись на одну позицію вище порівняно з минулим роком. Щоденні витрати тут оцінюють в 54,93 фунтами (близько 64 євро).
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)
Японське місто Токіо посідає четверте місце. Це ще один напрямок на Далекому Сході, який виграє від значного зростання вартості фунтів стерлінгів у поєднанні з падінням місцевих цін.
Щоденні витрати оцінюють до 59,05 фунтів стерлінгів (близько 69,08 євро).
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)
Єдиним європейським напрямком у п’ятірці лідерів є португальське Алгарве. У цьому місті кава коштує найдешевше — чашка обійдеться в 0,88 фунтів.
Рейтинг найбюджетніших місць світу для відпочинку цього року (фото)

Топ-15 найдешевших місць у світі для відпочинку в 2024 році

  • Хоян, В'єтнам (£51,18);
  • Кейптаун, Південна Африка (£54,35);
  • Момбаса, Кенія (£54,93);
  • Токіо, Японія (£59,05);
  • Алгарве, Португалія (£59,69);
  • Шарм-ель-Шейх, Єгипет (£61,37);
  • Сонячний Берег, Болгарія (£62,49);
  • Кута, Балі (£63,31);
  • Мармарис, Туреччина (£66,07);
  • Пафос, Кіпр (£73,32);
  • Пенанг, Малайзія (£74,57);
  • Пхукет, Таїланд (£77,77);
  • Делі, Індія (£77,84);
  • Коста-дель-Соль, Іспанія (£81,45);
  • Монтего-Бей, Ямайка (£87,11).
Загалом до рейтингу потрапили 40 міст по всьому світу.
Замкнуло список місто Тамаріндо в Коста-Ріці, де один день відпочинку обходиться в 158,04 фунтів стерлінгів (приблизно 184 євро).

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За матеріалами:
УНІАН
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