ТОП-5 найкращих країн для міграції (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих країн для міграції (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Світ

ТОП-5 найкращих країн для міграції (інфографіка)

Експерти обрали найкращі країни для емігрантів. Щоб створити цей список, було використано U.S. News & World Report, визнаного лідера світових рейтингів, і Numbeo, найбільшої у світі бази даних вартості життя.

Про це пише preply.com

Багато країн з вищою якістю життя, як-от Швеція, Сінгапур і Бельгія, також мають високі витрати на життя. Це може ускладнити влаштування емігрантів, особливо якщо ви хочете перевезти свою родину за кордон.

Фактори, що вплинули

Якість життя: на основі конкретних факторів, таких як доступ до їжі, житла, якісної освіти, системи охорони здоров’я та зайнятості, і менш відчутних змінних, таких як безпека роботи та якість навколишнього середовища.

Розмовна мова: включає як офіційні, так і поширені мови.

Середньомісячна вартість життя: вимірює середню вартість життя для сім'ї з чотирьох осіб, не враховуючи орендної плати.

Середня місячна орендна плата: вказує діапазон середньої орендної плати за 3-кімнатну квартиру в залежності від того, чи хочете ви жити в центрі міста чи за його межами.

Доступність: вимірює, наскільки доступним є життя в цій країні, за даними понад 17 000 респондентів у всьому світі.

Готовність до ринку праці: визначає, чи в цій країні хороший ринок праці.

Приватність до сім'ї: визначає, чи ця країна є хорошим місцем для створення сім'ї.

Безпека: вимірює, наскільки безпечна ця країна, що включає низький рівень злочинності та високу політичну стабільність.

Система державної освіти: визначає, чи є в цій країні хороша система державної освіти, включно з державними університетами.

Громадська система охорони здоров’я: визначає, чи має ця країна доступний і легкий доступ до якісної медичної допомоги.

Швеція

Якість життя: 100/100 (№ 1 у світі)

Мова: шведська, англійська

Середня місячна вартість життя: 3259 доларів

Середньомісячна орендна плата: $978−1324

Доступність: 1/100 (№ 83 у світі)

Готовність до ринку праці: 90/100

Сімейний: 99/100

Безпека: 97/100

Система народної освіти: 100/100

Система охорони здоров’я: 100/100

Швеція є притулком для експатів, які шукають гармонійного балансу між роботою та особистим життям. Її прогресивна культура в поєднанні з сильним акцентом на сталому розвитку та інноваціях робить її однією з найкращих європейських країн для життя.

Вартість життя може бути вищою, але високоякісні державні послуги, такі як освіта та різноманітний ринок праці, з лишком компенсують це. Крім того, спільнота емігрантів гарантує, що ви ніколи не будете самотні.

Канада

Якість життя: 93/100 (№ 3 у світі)

Мова (мови): англійська, французька

Середня місячна вартість життя: 3530 доларів США

Середня місячна орендна плата: $1745−2018

Доступність: 15/100 (№ 56 у світі)

Готовність до ринку праці: 98/100

Сімейний: 99/100

Безпека: 93/100

Система народної освіти: 89/100

Система охорони здоров’я: 91/100

Канадська репутація дружелюбності дуже поширена. Мультикультурні міста, такі як Торонто, переповнені можливостями для роботи. Канада пропонує родинам різноманітну культуру, освіту найвищого рівня та прекрасні природні ландшафти.

Вартість проживання різниться залежно від того, чи живете ви у великому місті чи передмісті. Але інклюзивна культура, універсальна охорона здоров’я та можливість вивчати англійську та французьку роблять її найкращим вибором.

Данія

Якість життя: 91/100 (№ 4 у світі)

Мова (мови): данська, англійська

Середня місячна вартість життя: 3979 доларів

Середня місячна орендна плата: $1517−1917

Доступність: 4/100 (№ 72 у світі)

Готовність до ринку праці: 84/100

Сімейний: 97/100

Безпека: 93/100

Система народної освіти: 94/100

Система охорони здоров’я: 89/100

Данія, яку часто визнають однією з найщасливіших країн у світі, є мрією для експатів. ЇЇ міста, зосереджені на дизайні, і сильний акцент на спільноті та сталому розвитку. Однак, якщо ви приїхали з теплішого клімату, пам’ятайте, що взимку в Данії світловий день триває лише близько семи годин.

Нідерланди

Якість життя: 88/100 (№ 7 у світі)

Мова (мови): голландська, англійська

Середня місячна вартість життя: 3409 доларів

Середня місячна орендна плата: $1544−1911

Доступність: 7/100 (№ 67 у світі)

Готовність до ринку праці: 90/100

Сімейний: 96/100

Безпека: 89/100

Система народної освіти: 81/100

Система охорони здоров’я: 73/100

Своїми знаменитими каналами та зручними для велосипедистів вулицями Нідерланди ваблять емігрантів з усього світу. Голландський баланс між роботою та особистим життям і шанс вивчити мову серед різноманітної спільноти емігрантів роблять це найкращим місцем для багатьох.

У Нідерландах є інноваційний ринок праці, особливо в техніці та дизайні, високий рівень володіння англійською мовою. Це дуже приваблює професіоналів з усього світу.

Австралія

Якість життя: 87/100 (№ 8 у світі)

Мова (мови): англійська

Середня місячна вартість життя: 3725 доларів

Середня місячна орендна плата: $1734−2402

Доступність: 6/100 (№ 69 у світі)

Готовність до ринку праці: 94/100

Сімейний: 98/100

Безпека: 88/100

Система народної освіти: 79/100

Система охорони здоров’я: 76/100

Австралія, відома своїми сонячними пляжами та невимушеною атмосферою, є улюбленою серед експатів. Бурхливий ринок праці в таких секторах, як ІТ та охорона здоров’я, у поєднанні з орієнтованим на природу способом життя робить її найкращим вибором.

Такі міста, як Мельбурн, Сідней і Брісбен, є не лише економічними центрами, а й культурними центрами, які рясніють художніми галереями, театрами та музичними закладами.

Також до двадцятки накращих країн для емігрантів увійшли такі країни як Німеччина, Іспанія, Італія, Польща, Хорватія, Туреччина.



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