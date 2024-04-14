ТОП-3 напрямків в Італії, які набирають популярності серед туристів (фото) — Finance.ua

ТОП-3 напрямків в Італії, які набирають популярності серед туристів (фото) Сьогодні 18:02 — Світ

ТОП-3 напрямків в Італії, які набирають популярності серед туристів (фото), Фото: italia.it

Найпопулярніші напрямки в Італії, як-от Рим, Венеція, острів Капрі або узбережжя Амальфі, вже давно страждають від надмірного туризму, що завдає незручностей як самим туристам, так і місцевим жителям. Через це багато популярних туристичних міст країни вводять різного роду обмеження для туристів. Наприклад, Венеція і зовсім зробила вхід у місто платним.

Згідно з дослідженням Srm-Intesa, у 2024 році очікується зростання кількості туристів в Італії на 3,6%, а загальне число відвідувань досягне 447 мільйонів. Наприклад, тільки на Півдні та на островах країни очікується 85,2 мільйона відвідувачів

Про це пише L’Unione Sarda.

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Серед туристів набирають популярності інші регіони Італії, які поки ще не настільки забиті мандрівниками.

Аналітики Srm-Intesa зазначають, що особливий інтерес проявляється до трьох регіонів.

Острів Сардинія

Острів розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією і Корсикою. Він є другим за величиною островом Середземного моря.

Сардинія володіє морським узбережжям завдовжки понад 1800 км, а найбільшою курортною зоною на острові є Смарагдовий Берег (Коста-Смеральда).

Білий пісок з пляжів вважається надбанням Сардинії. За продаж піску, гальки і черепашки можна навіть отримати штраф. Його категорично заборонено брати із собою.

Фото: Getty Images

До визначних пам’яток регіону входять архітектурні пам’ятки різних епох:

доісторичні нураги і «могили гігантів»;

некрополі фінікійців;

амфітеатри і терми римлян;

вежі та фортеці пізанців і генуезців;

романські церкви;

готичні та барокові собори.

На Сардинії середня температура взимку тримається на рівні 10 градусів тепла, тому відпочивати там комфортно в будь-яку пору року, якщо ви зацікавлені не тільки в пляжному відпочинку.

Регіон Апулія

Це найсхідніша область Італії, а її адміністративним центром є місто Барі. Область омивається Адріатичним та Іонічним морями і має найдовшу берегову лінію серед континентальних областей.

Фото: italy magazine

Найвідомішою визначною пам’яткою регіону є комуна Альберобелло недалеко від Барі, знаменита завдяки своїм унікальним спорудам — труллам, занесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: kiwi

В Апулії середземноморський клімат, а тому навіть взимку середня температура там тримається на рівні близько 9 градусів тепла.

Регіон Кампанья

Найвідоміші міста регіону — Неаполь і Салерно. Також тут розташований знаменитий вулкан Везувій і руїни сумнозвісного давньоримського міста Помпеї.

Фото: tripadvisor

Регіон знаменитий своїми кулінарними традиціями — саме тут придумали піцу. При цьому в Кампаньї досить приємні ціни.

Ще один цікавий факт про регіон — там проживає одна з найбільших в Італії українських діаспор, а тому там досить часто можна почути на вулицях українську мову.

Клімат у Кампаньї теплий — там цілком комфортно гуляти навіть узимку.

УНІАН За матеріалами:

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