ТОП-3 напрямків в Італії, які набирають популярності серед туристів (фото) — Finance.ua

ТОП-3 напрямків в Італії, які набирають популярності серед туристів (фото)
Найпопулярніші напрямки в Італії, як-от Рим, Венеція, острів Капрі або узбережжя Амальфі, вже давно страждають від надмірного туризму, що завдає незручностей як самим туристам, так і місцевим жителям. Через це багато популярних туристичних міст країни вводять різного роду обмеження для туристів. Наприклад, Венеція і зовсім зробила вхід у місто платним.
Згідно з дослідженням Srm-Intesa, у 2024 році очікується зростання кількості туристів в Італії на 3,6%, а загальне число відвідувань досягне 447 мільйонів. Наприклад, тільки на Півдні та на островах країни очікується 85,2 мільйона відвідувачів
Про це пише L’Unione Sarda.
Серед туристів набирають популярності інші регіони Італії, які поки ще не настільки забиті мандрівниками.
Аналітики Srm-Intesa зазначають, що особливий інтерес проявляється до трьох регіонів.
Острів Сардинія
Острів розташований на захід від Апеннінського півострова між Сицилією і Корсикою. Він є другим за величиною островом Середземного моря.
Сардинія володіє морським узбережжям завдовжки понад 1800 км, а найбільшою курортною зоною на острові є Смарагдовий Берег (Коста-Смеральда).
Білий пісок з пляжів вважається надбанням Сардинії. За продаж піску, гальки і черепашки можна навіть отримати штраф. Його категорично заборонено брати із собою.
До визначних пам’яток регіону входять архітектурні пам’ятки різних епох:
- доісторичні нураги і «могили гігантів»;
- некрополі фінікійців;
- амфітеатри і терми римлян;
- вежі та фортеці пізанців і генуезців;
- романські церкви;
- готичні та барокові собори.
На Сардинії середня температура взимку тримається на рівні 10 градусів тепла, тому відпочивати там комфортно в будь-яку пору року, якщо ви зацікавлені не тільки в пляжному відпочинку.
Регіон Апулія
Це найсхідніша область Італії, а її адміністративним центром є місто Барі. Область омивається Адріатичним та Іонічним морями і має найдовшу берегову лінію серед континентальних областей.
Найвідомішою визначною пам’яткою регіону є комуна Альберобелло недалеко від Барі, знаменита завдяки своїм унікальним спорудам — труллам, занесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
В Апулії середземноморський клімат, а тому навіть взимку середня температура там тримається на рівні близько 9 градусів тепла.
Регіон Кампанья
Найвідоміші міста регіону — Неаполь і Салерно. Також тут розташований знаменитий вулкан Везувій і руїни сумнозвісного давньоримського міста Помпеї.
Регіон знаменитий своїми кулінарними традиціями — саме тут придумали піцу. При цьому в Кампаньї досить приємні ціни.
Ще один цікавий факт про регіон — там проживає одна з найбільших в Італії українських діаспор, а тому там досить часто можна почути на вулицях українську мову.
Клімат у Кампаньї теплий — там цілком комфортно гуляти навіть узимку.
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