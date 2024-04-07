ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі

Світ
30
ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі
ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі, Фото: belmondo-cruises.com
Любителі розкішного ексклюзивного відпочинку точно оцінять Хорватське місто Цавтат, яке визнали найпрестижнішим туристичним напрямком Європи у 2024 році.
Про це свідчать результати свіжого опитування Most Exclusive Destinations in Europe 2024 від платформи Best European Destinations.
Читайте також
Чарівне місто Цавтат, розташоване неподалік від переповненого туристами популярного Дубровника в регіоні Конавлє - так званій хорватській Тоскані. Дехто називає це місце найкрасивішою бухтою Європи.
Цавтат може похвалитися красивим старим центром міста, що приховує безліч прекрасних кафе і ресторанів. Він має приголомшливу набережну, оточену пальмами, і його описують як таке, що дуже нагадує Сен-Тропе.
Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com
Це місто — не для тих, хто шукає клуби та бурхливі ночі. Тут можна розслабитися і відновити сили, насолоджуючись чудовими пейзажами, їжею і вином. Життя в цій частині світу тече повільно, і це зробило Цавтат бажаним місцем для справжнього невимушеного відпочинку.

Рейтинг найексклюзивніших туристичних напрямків у Європі

  • Цавтат, Хорватія;
  • Марбелья, Іспанія;
  • Позітано, Італія;
  • Капрі, Італія;
  • Опатія, Хорватія;
  • Монте-Карло, Монако;
  • Гштаад, Швейцарія;
  • Сен-Бартелемі, Франція;
  • Межев, Франція;
  • Монтре, Швейцарія.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.