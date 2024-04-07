ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі — Finance.ua

ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі
Любителі розкішного ексклюзивного відпочинку точно оцінять Хорватське місто Цавтат, яке визнали найпрестижнішим туристичним напрямком Європи у 2024 році.
Про це свідчать результати свіжого опитування Most Exclusive Destinations in Europe 2024 від платформи Best European Destinations.
Чарівне місто Цавтат, розташоване неподалік від переповненого туристами популярного Дубровника в регіоні Конавлє - так званій хорватській Тоскані. Дехто називає це місце найкрасивішою бухтою Європи.
Цавтат може похвалитися красивим старим центром міста, що приховує безліч прекрасних кафе і ресторанів. Він має приголомшливу набережну, оточену пальмами, і його описують як таке, що дуже нагадує Сен-Тропе.
Це місто — не для тих, хто шукає клуби та бурхливі ночі. Тут можна розслабитися і відновити сили, насолоджуючись чудовими пейзажами, їжею і вином. Життя в цій частині світу тече повільно, і це зробило Цавтат бажаним місцем для справжнього невимушеного відпочинку.
Рейтинг найексклюзивніших туристичних напрямків у Європі
- Цавтат, Хорватія;
- Марбелья, Іспанія;
- Позітано, Італія;
- Капрі, Італія;
- Опатія, Хорватія;
- Монте-Карло, Монако;
- Гштаад, Швейцарія;
- Сен-Бартелемі, Франція;
- Межев, Франція;
- Монтре, Швейцарія.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Поділитися новиною