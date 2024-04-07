ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі — Finance.ua

ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі Сьогодні 13:05 — Світ

ТОП-10 найпрестижніших напрямків для відпочинку в Європі, Фото: belmondo-cruises.com

Любителі розкішного ексклюзивного відпочинку точно оцінять Хорватське місто Цавтат, яке визнали найпрестижнішим туристичним напрямком Європи у 2024 році.

Про це свідчать результати свіжого опитування Most Exclusive Destinations in Europe 2024 від платформи Best European Destinations.

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Чарівне місто Цавтат, розташоване неподалік від переповненого туристами популярного Дубровника в регіоні Конавлє - так званій хорватській Тоскані. Дехто називає це місце найкрасивішою бухтою Європи.

Цавтат може похвалитися красивим старим центром міста, що приховує безліч прекрасних кафе і ресторанів. Він має приголомшливу набережну, оточену пальмами, і його описують як таке, що дуже нагадує Сен-Тропе.

Фото: ua.depositphotos.com

Це місто — не для тих, хто шукає клуби та бурхливі ночі. Тут можна розслабитися і відновити сили, насолоджуючись чудовими пейзажами, їжею і вином. Життя в цій частині світу тече повільно, і це зробило Цавтат бажаним місцем для справжнього невимушеного відпочинку.

Рейтинг найексклюзивніших туристичних напрямків у Європі

Цавтат, Хорватія;

Марбелья, Іспанія;



Позітано, Італія;



Капрі, Італія;



Опатія, Хорватія;



Монте-Карло, Монако;



Гштаад, Швейцарія;



Сен-Бартелемі, Франція;



Межев, Франція;



Монтре, Швейцарія.



УНІАН За матеріалами:

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