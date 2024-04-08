Іспанія закриє програму «золотих віз» для покупців нерухомості — Finance.ua
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Іспанія закриє програму «золотих віз» для покупців нерухомості

Світ
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Іспанія закриє програму «золотих віз» для покупців нерухомості
Іспанія закриє програму «золотих віз» для покупців нерухомості
Іспанія планує закрити так звану програму «золотих віз» для іноземних покупців нерухомості, щоб збільшити кількість доступного житла для місцевих жителів.
Про це пише Bloomberg.
Цей крок допоможе гарантувати, що «житло є правом, а не просто спекулятивним бізнесом», заявив прем'єр-міністр Педро Санчес у понеділок, 8 квітня.
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Уряд вивчить питання щодо припинення програми на засіданні 9 квітня. За словами премʼєра, 94% «золотих віз», які зараз видаються Іспанією, припадають на власників нерухомості.
Іспанія запровадила програму «золотих віз» з 2013 року. Зараз в цій країні можна отримати посвідку на проживання, інвестувавши більше €500 000 в покупку нерухомості.
Представники ЄС тривалий час тиснули на уряди, щоб вони згорнули ці програми. Брюссель вважає ці програми є антидемократичними й такими, що можуть служити засобом для надходження брудних грошей до ЄС.
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Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Єврокомісія закликала країни ЄС згорнути програми «золотих паспортів» за інвестиції. Також Брюссель закликав не видавати «золотих віз» громадянам росії та білорусі.
За останні два роки значно скоротили видачу «золотих віз» Португалія, Ірландія та Велика Британія, що не входить до ЄС.
За матеріалами:
Forbes.ua
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