Греція хоче більше інвестицій у свою нерухомість за «золоту візу» — Finance.ua

Греція хоче більше інвестицій у свою нерухомість за «золоту візу» Вчора 22:37 — Світ

Греція хоче більше інвестицій у свою нерухомість за «золоту візу»

Уряд Греції збирається підвищити поріг в 250 000 євро для інвестицій у нерухомість із метою отримання 5-річної посвідки на проживання, відомої як «золота віза».

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, уряд розглядає різні сценарії, але, схоже, зупинився на збільшенні мінімальної суми в 250 000 євро до більш високого рівня.

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Метою такого кроку є зниження попиту на «золоті візи», а також спроба стримати зростання цін на нерухомість.

Як заявив міністр національної економіки і фінансів Костіс Хатзідакіс минулого тижня на конференції, присвяченій програмі «золота віза», будуть застосовані заходи з її обмеження: «ліміти будуть збільшені для здійснення більш значних інвестицій, але буде зроблено виняток для об'єктів нерухомості, що котируються на біржі, для яких застосовуватиметься нижчий мінімальний поріг, щоб спрямувати кошти в той клас нерухомості, який їх особливо потребує».

На думку іноземних аналітиків сектора інвестиційної імміграції, таких як Astons, у Великій Британії грецька програма залишається однією з найпривабливіших у всій Європі, оскільки вона має найнижчий поріг для іноземних інвесторів — тобто 250 000 євро.

Хоча об'єкти нерухомості, розташовані в найпривабливіших частинах Аттики, тепер виключені з цього рівня, наприклад, в центрі Афін і північному та південному передмісті (де поріг збільшився вдвічі), все ще залишаються значні території, якими зацікавлені іноземні інвестори.

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За даними Міністерства імміграційної політики, з січня по листопад 2023 року кількість дозволів, наданих інвесторам з Великої Британії, зросла на 77,8% до 370 (з 208), а ізраїльтянам — на 77,6% до 183 (з 103).

В останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

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А після початку повномасштабного нападу росії на Україну Єврокомісія знову оголосила суперечливу практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути можливість скасування громадянства в обмін на інвестиції - особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну росії.

Португалія, Ірландія, Греція та Мальта скасували або посилили порядок надання посвідок на проживання іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.

Економічна Правда За матеріалами:

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