Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США — The Economist Сьогодні 21:30 — Світ

Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США — The Economist

Греція очолила рейтинг економік від журналу The Economist, які досягли найбільших успіхів у 2023 році, також у топ-3 Південна Корея та США.

Про це пише The Economist

«Майже всі очікували глобальної рецесії у 2023 році, поки центральні банки боролися з високою інфляцією. Вони помилялися. Світовий ВВП, ймовірно, зріс на 3%. Ринки праці встояли. Інфляція знижується. Фондові ринки зросли на 20%. Але за цими сукупними показниками ховаються значні розбіжності. The Economist зібрав дані про п’ять економічних і фінансових показників — інфляцію, „діапазон інфляції“, валовий внутрішній продукт, кількість робочих місць і показники фондових ринків — для 35 переважно багатих країн», — пояснює видання.

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За словами The Economist, другий рік поспіль перше місце в рейтингу посідає Греція. Видання додає, що це «чудовий результат для економіки, яка донедавна була синонімом неефективного управління».

Також до першої трійки увійшли Південна Корея та Сполучені Штати Америки.

«Канада та Чилі не набагато відстають. Тим часом, найбільше відстають країни Північної Європи, включаючи Велику Британію, Німеччину, Швецію та Фінляндію», — додає видання.

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The Economist відзначає, що боротьба зі зростанням цін була головним викликом у 2023 році.

Журнал пояснює, що перший показник у рейтингу розглядає «базову» інфляцію, яка виключає волатильні компоненти, такі як енергоносії та продукти харчування.

«Японія та Південна Корея утримують ціни на низькому рівні. У Швейцарії базові ціни зросли лише на 1,3% у річному вимірі. Однак в інших країнах Європи багато з них все ще стикаються з серйозним тиском. В Угорщині базова інфляція становить близько 11% у річному вимірі. Фінляндія також відчуває труднощі. У більшості країн інфляція стає менш вкоріненою — якщо вимірювати „діапазон інфляції“, яка обчислює частку товарів у споживчому кошику, ціни на які зростають більш ніж на 2% у річному обчисленні. Центральні банки таких країн, як Чилі та Південна Корея, агресивно підвищили процентні ставки у 2022 році, раніше, ніж багато інших у багатому світі, і тепер, схоже, пожинають плоди», — йдеться у статті.

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Наступні два показники — зростання зайнятості та ВВП — свідчать про те, наскільки економіка приносить користь звичайним людям. У 2023 році ніде не було вражаюче хороших показників. Але лише в незначній меншості країн спостерігалося падіння ВВП.

Найгірший показник продемонструвала Ірландія з падінням на 4,1%. Велика Британія та Німеччина також показали погані результати. Німеччина бореться з наслідками шоку цін на енергоносії та зростаючою конкуренцією з боку імпортованих китайських автомобілів. Британія все ще має справу з наслідками Brexit, додає The Economist.

Водночас США досягли значних успіхів як у зростанні ВВП, так і в зайнятості. Вони виграли від рекордно високого виробництва енергії, а також від щедрого фіскального стимулювання, впровадженого у 2020 та 2021 роках.

Найбільша економіка світу, можливо, потягнула за собою інші країни. Зайнятість у Канаді зросла. Незважаючи на війну з ХАМАС, Ізраїль, який вважає США своїм найбільшим торговельним партнером, посідає четверте місце в загальному рейтингу.

«Якщо ви хочете побачити чудові показники прибутковості акцій, подивіться на тисячі кілометрів на захід — до Греції. Там реальна вартість фондового ринку зросла на понад 40%. Інвестори по-новому подивилися на грецькі компанії, оскільки уряд впроваджує низку проринкових реформ. Хоча країна все ще набагато бідніша, ніж була до свого краху на початку 2010-х років, у нещодавній заяві МВФ, колись заклятий ворог Греції, похвалив «цифрову трансформацію економіки» і «посилення ринкової конкуренції», — резюмує журнал.

Економічна Правда За матеріалами:

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