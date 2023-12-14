Війна проти України сильно вдарила по економіці росії — FT — Finance.ua

Війна проти України сильно вдарила по економіці росії — FT Сьогодні 19:14 — Світ

Війна проти України сильно вдарила по економіці росії — FT

Війна проти України суттєво впливає на економіку росії, підвищує внутрішні ціни та змушує москву виділяти третину свого бюджету на військові витрати, йдеться у документі Мінфіну США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як заявила Рейчел Лінгаас, головний економіст санкцій у Мінфіні США, економіка росії зросла б більш ніж на 5%, якби путін не розпочав війну.

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Лінгаас додала, що країна відстає від інших експортерів енергоносіїв, включаючи США.

Згідно з публікацією FT, у 2023 році москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат.

Основа російської економіки — доходи від нафти та газу — цього року постраждала, хоча останніми місяцями сталося невелике відновлення, оскільки ціни на нафту зміцнилися. Крім того, західні санкції щодо торгівлі нафтою в росії не мали такого великого впливу, як спочатку прогнозувалося, зазначає газета.

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Нагадаємо, у 2024 році російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

За рік за статтею «національна оборона» витратять 10,775 трлн рублів (121 млрд доларів за поточним курсом ЦБ рф) — на 70% більше, ніж у 2023 році. Ще 3,338 трлн рублів, згідно із законом про бюджет, уряд витратить за статтею «національна безпека», куди зашиті бюджети МВС, росгвардії, спецслужб та системи ФСВП. Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, введена в грудні минулого року, скоротила доходи кремля на 14%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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