Через глобальний дефіцит пороху у світі зростуть ціни на боєприпаси — Finance.ua

Через глобальний дефіцит пороху у світі зростуть ціни на боєприпаси Сьогодні 06:07

Через глобальний дефіцит пороху у світі зростуть ціни на боєприпаси

Американська компанія Vista Outdoor, яка володіє виробниками вогнепальної зброї та набоїв Remington, CCI, Alliant Powder, Federal, повідомила про ймовірність глобального дефіциту пороху. Через це у наступному році компанія буде змушена підвищити ціни на боєприпаси.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Згідно листа, який Vista Outdoor розіслала своїм клієнтам, причиною підвищення цін на боєприпаси стали події у світі, через які спостерігається безпрецедентний попит і очікуваний глобальний брак пороху.

«У зв’язку зі світовими подіями наші постачальники повідомили нас про безпрецедентний попит і очікуваний глобальний дефіцит пороху. Таким чином, наші ціни значно зростуть», — йдеться у листі віце-президента по продажам Бретта Нельсона. Він додав, що нові прайс-листи будуть доступні протягом найближчих тижнів.

Підвищення цін торкнеться продукції компаній Remington, CCI, Federal. Ціни на набої зростуть у діапазоні 1−7%, на порох Alliant Powder — до 10%, при цьому його доступність буде обмежена.

Читайте також Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння

У компанії не уточнили, які саме світові події вплинули на дефіцит пороху, але цілком зрозуміло, що війна в Україні і конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом призвели до значного попиту на боєприпаси.

Ціни на боєприпаси неухильно зростали протягом десятиліть. Вони помітно збільшились під час пандемії COVID-19, оскільки пропозиція різко зросла, а ланцюжки постачань були сильно порушені.

Компанія Vista Outdoor володіє майже 40 брендами товарів для спорту, активного відпочинку та стрільби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.