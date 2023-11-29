Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння — Finance.ua
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Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння

Світ
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Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння
Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння
Представники Білого дому вказали на те, що США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння. Було вказано і штати, які отримали значну вигоду від військових замовлень.
Про це пише Reuters.
В Білому домі зазначили що найбільше коштів отримав штат Пенсільванія. У вигляді витрат та інвестицій на створення зброї та боєприпасів туди надійшло $2,364 млрд. Надходження підтверджені документами.
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Поширивши дані про фінансування збройової промисловості США, Білий дім намагається заручитися підтримкою республіканців, які голосували проти допомоги Києву.
Зокрема, в Техасі 18 із 25 республіканських представників США проголосували проти допомоги Україні. При цьому даний штат отримав $1,45 млрд на виробництво 155-мм снарядів та іншої зброї. Схожа картина і по іншим штатам.
Раніше Джо Байден наголошував, що виробництво і поставки зброї для України створюють робочі місця для американців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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