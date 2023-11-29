Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння — Finance.ua

Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння Вчора 19:34 — Світ

Військова допомога для України допомагає фінансувати американське виробництво озброєння

Представники Білого дому вказали на те, що США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння. Було вказано і штати, які отримали значну вигоду від військових замовлень.

Про це пише Reuters.

В Білому домі зазначили що найбільше коштів отримав штат Пенсільванія. У вигляді витрат та інвестицій на створення зброї та боєприпасів туди надійшло $2,364 млрд. Надходження підтверджені документами.

Поширивши дані про фінансування збройової промисловості США, Білий дім намагається заручитися підтримкою республіканців, які голосували проти допомоги Києву.

Зокрема, в Техасі 18 із 25 республіканських представників США проголосували проти допомоги Україні. При цьому даний штат отримав $1,45 млрд на виробництво 155-мм снарядів та іншої зброї. Схожа картина і по іншим штатам.

Раніше Джо Байден наголошував, що виробництво і поставки зброї для України створюють робочі місця для американців.

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