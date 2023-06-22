Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві української зброї після війни — Finance.ua

Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві української зброї після війни Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Шмигаль прогнозує «справжній бум» у виробництві української зброї після війни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що після завершення війни український військово-промисловий сектор набере швидких обертів, адже вітчизняна зброя вже показала свою ефективність на полі бою.

Про це очільник уряду сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України.

«Військово-промисловий комплекс. Багато української зброї та техніки доводить свою ефективність на полі бою. Вже зараз європейські компанії все ретельніше розглядають можливості побудови виробничих потужностей в Україні. Після війни ми очікуємо на справжній бум у розвитку цього сектору в Україні», — сказав Шмигаль.

За його словами, також є шанси для розвитку агропромислового сектору. Україна вже є лідером у вирощуванні багатьох культур, а завдяки стимулюванню сфери з боку уряду та інвестиціям зможе розвиватися ще активніше.

За прогнозом прем'єра, поштовх отримає й енергетика, адже нині є величезний потенціал в енергетичному секторі, у виробництві газу, зберіганні, а також у гідроенергетиці.

Якщо ж говорити про інфраструктуру, зазначив Шмигаль, збитки від розв’язаної росією війни перевищують вже 100 млрд доларів, тому влада пропонуватиме міжнародним партнерам різні варіанти співпраці, яка сприятиме відновленню інфраструктури.

«ІТ. Ми налаштовані стати одними з лідерів і маємо та пропонуємо наразі пільги та умови для розвитку цього сектору, для залучення приватного сектору. Ті, хто інвестує в Україну сьогодні, матимуть надзвичайні можливості та перспективи у найближчі роки», — додав прем'єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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