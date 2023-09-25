Греція продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців — Finance.ua
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Греція продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців

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Уряд Греції повідомив про продовження дії статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.
Про це повідомляє міністерство міграціі та притулку Греції.
Рішенням міністра міграції та притулку Греції пана Дімітріоса Кайрідеса продовжено термін дії тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2024 року.
Дія посвідок на проживання за тимчасовим захистом продовжується автоматично. Так само як і надання тимчасового захисту українцям, які в'їжджатимуть до країни вперше.
Зазначається, що ті, хто вже отримали дозволи на тимчасове проживання, не потребуватимуть його оновлення, а також матимуть доступ до державної медицини, освіти, та право на отримання тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.
«Мною як Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вітається рішення, що стосується продовження тимчасового захисту громадянам України, котре підтверджує підтримку українського народу з боку уряду Греції», — прокоментував продовження терміну дії тимчасового захисту омбудсман Дмитро Лубінець.
  • 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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