Індонезія запроваджує «золоті візи» для заохочення іноземних інвесторів — Finance.ua
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Індонезія запроваджує «золоті візи» для заохочення іноземних інвесторів

Світ
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Індонезія запроваджує «золоті візи» для заохочення іноземних інвесторів
Індонезія запроваджує «золоті візи» для заохочення іноземних інвесторів
Індонезія запроваджує схему «золотої візи», щоб залучити іноземних фізичних та корпоративних інвесторів у спробі підняти свою національну економіку.
Про це йдеться в заяві міністерства юстиції та прав людини країни, передає Reuters.
«Золота віза надає дозвіл на проживання на тривалий період від 5 до 10 років», — сказав генеральний директор імміграційної служби Сілмі Карім.
П’ятирічна віза вимагає від індивідуальних інвесторів створити компанію вартістю $2,5 млн, тоді як для 10-річної візи потрібні інвестиції в $5 млн.
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До корпоративних інвесторів вимоги в 10 разів вищі. Їм потрібно інвестувати $25 млн, щоб отримати п’ятирічні візи для директорів і членів правління, а для 10-річних віз — $50 млн.
До окремих іноземних інвесторів, які не хочуть засновувати компанію в Індонезії, застосовуються інші положення. Вимоги коливаються від $350 тис. до $700 тис., які можуть бути використані для придбання державних облігацій Індонезії.
Інші країни світу, включно з США, Ірландією, Новою Зеландією та Іспанією, запровадили подібні золоті візи для інвесторів, прагнучи залучити капітал і підприємців-резидентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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