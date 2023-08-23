Не лише Угорщина: які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам — Finance.ua

Не лише Угорщина: які країни продовжують видавати найбільше віз росіянам
Через російське вторгнення до України росіянам стало складніше отримати шенгенські візи до багатьох країн, до окремих — взагалі неможливо. Туристам в рф порадили звертатися до консульства Угорщини.
Між тим, статистика відмов росіянам у видачі шенгенських віз нижча в інших країнах ЄС, повідомляє schengenvisainfo.com.
Російським туристам нещодавно порекомендували звертатися за шенгенськими візами до Угорщини, щоб мати можливість подорожувати до інших країн Європи. Між тим, статистика Шенгенської зони свідчить, що у 2022 році й інші країни схвалювали більшу частку візових заявок від громадян рф.
Зокрема, консульства Іспанії схвалили 92,5% заявок на шенгенські візи росіянам (154 450 із 166 893). Тоді як Угорщина схвалила 90,9% із 27 595 поданих заявок. Так само Фінляндія схвалила 93,4% заявок росіян (105 323 із загальної кількості заяв 112 737).
Водночас найменше відмов у видачі шенгенських віз видали також інші країни, серед яких Угорщина лише на восьмому місці (яка водночас на третьому за кількістю заявок). Зокрема, Польща схвалила 98,4% заявок — відмовили лише 25 людям із 2208. Також високий відсоток схвалення заявок росіян на поїздку до Шенгену був у таких країн:
- Литва — 96,1%;
- Нідерланди — 94%;
- Латвія — 93,3%.
Європейські країни запровадили санкції проти росії з метою припинення військової агресії. У результаті російські громадяни можуть на пальцях однієї руки перерахувати європейські напрямки, куди вони можуть поїхати без перепон.
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