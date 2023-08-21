російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах — Finance.ua
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російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах

Валюта
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російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах
російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах
З 22 серпня 2023 року російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю валюти — доларів США та євро — у касах банку.
Як повідомили у пресслужбі банку, відповідні зміни вносяться до тарифів для пакетів банківських послуг, передає російське фінансове видання FrankMedia.
Раніше російський Сітібанк уже запровадив комісію 5% за внесення готівкових доларів США та євро через каси банку у відділеннях на поточні та ощадні рахунки.
Тоді ж стало відомо, що з 19 серпня банк припиняє всі види переказів у рублях та іноземній валюті через систему автоматичного банківського обслуговування CitiPhone (IVR), а з 15 серпня закриває можливість здійснювати зарахування коштів на поточні та ощадні рахунки за допомогою поштового переказу через відділення «Пошти росії».

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Нагадаємо, із 1 вересня російський Райффайзен Банк запроваджує комісію 50% за вхідні перекази у доларах з інших банків.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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