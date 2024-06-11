ТОП-5 самых посещаемых туристами стран в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 самых посещаемых туристами стран в 2023 году (инфографика)
Во Всемирной туристической организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году.
На первом месте оказалась Франция, принявшая за 2023 год 100 млн туристов.
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Второе место заняла Испания — туда направлялось 85 млн человек.
США приняли 66 млн человек. А вот в Италию приехало 57 млн туристов. Последнее место в ТОП-5 заняла Турция — 55 млн человек.
Ранее эксперты выбрали самые лучшие страны для эмигрантов. Чтобы создать этот список, был использован US News & World Report, признанный лидер мировых рейтингов, и Numbeo, крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Многие страны с более высоким качеством жизни, например Швеция, Сингапур и Бельгия, также имеют высокие затраты на жизнь. Это может усложнить устройство эмигрантов, особенно если вы хотите перевезти свою семью за границу.
Post Office составил рейтинг самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году. Составители списка сравнили 12 типовых расходов путешественников в 37 европейских городах, чтобы определить лучшие и худшие в плане «цены и качества» направления.
Топ-10 самых дешевых городов Европы:
- Вильнюс, Литва — средний бюджет поездки 236,51 фунтов стерлингов, или около 276 евро;
- Лиссабон, Португалия — 263,75 фунтов стерлингов, или около 308 евро;
- Лилль, Франция — 278,28 фунтов стерлингов, или около 325 евро;
- Краков, Польша — 278,87 фунтов стерлингов, или около 326 евро;
- Афины, Греция — 289,40 фунтов стерлингов, или около 338 евро;
- Рига, Латвия — 297,20 фунтов стерлингов, или около 347 евро;
- Будапешт, Венгрия — 310,87 фунтов стерлингов, или около 363 евро;
- Братислава, Словакия — 315,57 фунтов стерлингов, или около 369 евро;
- Прага, Чехия — 318,43 фунтов стерлингов, или около 372 евро;
- Варшава, Польша — 319,42 фунтов стерлингов, или около 373 евро.
Справка Finance.ua:
- Рейтинг стран с самым большим количеством миллиардеров. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире. Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146).
- Согласно последнему квартальному отчету Европейской туристической комиссии (ETC) «Тенденции и перспективы европейского туризма», несмотря на инфляционное давление, мощное восстановление европейского туризма в конце 2023 года свидетельствует о многообещающем восстановлении, которое приближается к уровню допандемии.
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