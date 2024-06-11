ТОП-5 самых посещаемых туристами стран в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 самых посещаемых туристами стран в 2023 году (инфографика) Сегодня 18:24 — Мир

ТОП-5 самых посещаемых туристами стран в 2023 году (инфографика)

Во Всемирной туристической организации назвали ТОП-5 стран, где было больше всего туристов в 2023 году.

На первом месте оказалась Франция, принявшая за 2023 год 100 млн туристов.

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Второе место заняла Испания — туда направлялось 85 млн человек.

США приняли 66 млн человек. А вот в Италию приехало 57 млн ​​туристов. Последнее место в ТОП-5 заняла Турция — 55 млн человек.

страны для эмигрантов. Чтобы создать этот список, был использован US News & World Report, признанный лидер мировых рейтингов, и Numbeo, крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Многие страны с более высоким качеством жизни, например Швеция, Сингапур и Бельгия, также имеют высокие затраты на жизнь. Это может усложнить устройство эмигрантов, особенно если вы хотите перевезти свою семью за границу. Ранее эксперты выбрали самые лучшие Чтобы создать этот список, был использован US News & World Report, признанный лидер мировых рейтингов, и Numbeo, крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Многие страны с более высоким качеством жизни, например Швеция, Сингапур и Бельгия, также имеют высокие затраты на жизнь. Это может усложнить устройство эмигрантов, особенно если вы хотите перевезти свою семью за границу.

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Post Office составил рейтинг самых дорогих и самых дешевых для отдыха городов Европы в 2024 году. Составители списка сравнили 12 типовых расходов путешественников в 37 европейских городах, чтобы определить лучшие и худшие в плане «цены и качества» направления.

Топ-10 самых дешевых городов Европы:

Вильнюс, Литва — средний бюджет поездки 236,51 фунтов стерлингов, или около 276 евро;

Лиссабон, Португалия — 263,75 фунтов стерлингов, или около 308 евро;

Лилль, Франция — 278,28 фунтов стерлингов, или около 325 евро;

Краков, Польша — 278,87 фунтов стерлингов, или около 326 евро;

Афины, Греция — 289,40 фунтов стерлингов, или около 338 евро;

Рига, Латвия — 297,20 фунтов стерлингов, или около 347 евро;

Будапешт, Венгрия — 310,87 фунтов стерлингов, или около 363 евро;

Братислава, Словакия — 315,57 фунтов стерлингов, или около 369 евро;

Прага, Чехия — 318,43 фунтов стерлингов, или около 372 евро;

Варшава, Польша — 319,42 фунтов стерлингов, или около 373 евро.

Справка Finance.ua:

Рейтинг стран с самым большим количеством миллиардеров. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире. Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146).

Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2024, в Китае насчитывается 814 миллиардеров, что является самым большим количеством миллиардеров в мире. Итого на США и Китай приходится почти половина из 3279 миллиардеров в мире, что значительно опережает ближайших конкурентов — Индию (271) и Великобританию (146). Согласно последнему квартальному отчету Европейской туристической комиссии (ETC) «Тенденции и перспективы европейского туризма», несмотря на инфляционное давление, мощное восстановление европейского туризма в конце 2023 года свидетельствует о многообещающем восстановлении, которое приближается к уровню допандемии.



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