Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році — Finance.ua

Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році Сьогодні 17:12 — Світ

Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році, Фото: londoncityairport

Вільнюс визнали найдешевшим містом для туристів цього року у категорії «ціни та якості».

На основі щорічного звіту «Барометр міських витрат» британської поштової компанії Post Office склали рейтинг найдорожчих і найдешевших для відпочинку міст Європи у 2024 році.

Читайте також Рейтинг найбезпечніших міст світу для подорожей

Укладачі списку порівняли 12 типових витрат мандівників у 37 європейських містах, щоб визначити найкращі та найгірші в плані «ціни та якості» напрямки.

Оцінювали також широкий вибір напоїв, вечерю на двох із пляшкою домашнього вина, дводенне тризіркове розміщення у вихідні, огляд визначних пам’яток і міський транспорт.

«Вільнюс повернув собі титул міста з найкращим співвідношенням ціни та якості. Його витрати більш ніж на 10% нижчі, ніж у Лісабона, який посів друге місце, і менш ніж удвічі нижчі, ніж у 18 інших міст», — йдеться у звіті.

Читайте також Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка)

При цьому португальська столиця Лісабон, як і раніше, залишається найвигіднішим містом Західної Європи. Незважаючи на зростання середньої вартості тризіркового проживання на 26%, ціни на їжу, напої та інші туристичні товари все ще залишаються привабливими.

Французький Лілль піднявся на сім позицій і став третім, чому сприяло зниження вартості проживання на 30%.

Найдорожчим у рейтингу виявився Амстердам, і це попри те, що в столиці Нідерландів було зафіксовано зниження цін на 8,3%, що є дев’ятим за величиною падінням серед усіх міст у рейтингу.

Топ-10 найдешевших міст Європи

Вільнюс, Литва - середній бюджет поїздки 236,51 фунтів стерлінгів, або близько 276 євро;

Лісабон, Португалія — 263,75 фунтів стерлінгів, або близько 308 євро;



Лілль, Франція — 278,28 фунтів стерлінгів, або близько 325 євро;



Краків, Польща — 278,87 фунтів стерлінгів, або близько 326 євро;



Афіни, Греція — 289,40 фунтів стерлінгів, або близько 338 євро;



Рига, Латвія — 297,20 фунтів стерлінгів, або близько 347 євро;



Будапешт, Угорщина — 310,87 фунтів стерлінгів, або близько 363 євро;



Братислава, Словаччина — 315,57 фунтів стерлінгів, або близько 369 євро;



Прага, Чехія — 318,43 фунтів стерлінгів, або близько 372 євро;



Варшава, Польща — 319,42 фунтів стерлінгів, або близько 373 євро.



Топ-10 найдорожчих міст Європи

Амстердам, Нідерланди — 669,40 фунтів стерлінгів, або близько 783 євро;

Белфаст, Північна Ірландія — 628,65 фунтів стерлінгів, або близько 735 євро;



Единбург, Шотландія — 602,35 фунтів стерлінгів, або близько 704 євро;



Гельсінкі, Фінляндія — 586,88 фунтів стерлінгів, або близько 686 євро;



Венеція, Італія — 582,31 фунтів стерлінгів, або близько 680 євро;



Дублін, Ірландія — 578,77 фунтів стерлінгів, або близько 677 євро;



Копенгаген, Данія — 576,04 фунтів стерлінгів, або близько 673 євро;

Осло, Норвегія — 564,59 фунтів стерлінгів, або близько 660 євро;



Женева, Швейцарія — 557,00 фунтів стерлінгів, або близько 651 євро;

Відень, Австрія — 550,48 фунтів стерлінгів, або близько 644 євро.



УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.