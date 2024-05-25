Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році — Finance.ua

Найдешевші та найдорожчі міста Європи для туристів у 2024 році
Вільнюс визнали найдешевшим містом для туристів цього року у категорії «ціни та якості».
На основі щорічного звіту «Барометр міських витрат» британської поштової компанії Post Office склали рейтинг найдорожчих і найдешевших для відпочинку міст Європи у 2024 році.
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Укладачі списку порівняли 12 типових витрат мандівників у 37 європейських містах, щоб визначити найкращі та найгірші в плані «ціни та якості» напрямки.
Оцінювали також широкий вибір напоїв, вечерю на двох із пляшкою домашнього вина, дводенне тризіркове розміщення у вихідні, огляд визначних пам’яток і міський транспорт.
«Вільнюс повернув собі титул міста з найкращим співвідношенням ціни та якості. Його витрати більш ніж на 10% нижчі, ніж у Лісабона, який посів друге місце, і менш ніж удвічі нижчі, ніж у 18 інших міст», — йдеться у звіті.
При цьому португальська столиця Лісабон, як і раніше, залишається найвигіднішим містом Західної Європи. Незважаючи на зростання середньої вартості тризіркового проживання на 26%, ціни на їжу, напої та інші туристичні товари все ще залишаються привабливими.
Французький Лілль піднявся на сім позицій і став третім, чому сприяло зниження вартості проживання на 30%.
Найдорожчим у рейтингу виявився Амстердам, і це попри те, що в столиці Нідерландів було зафіксовано зниження цін на 8,3%, що є дев’ятим за величиною падінням серед усіх міст у рейтингу.
Топ-10 найдешевших міст Європи
- Вільнюс, Литва - середній бюджет поїздки 236,51 фунтів стерлінгів, або близько 276 євро;
- Лісабон, Португалія — 263,75 фунтів стерлінгів, або близько 308 євро;
- Лілль, Франція — 278,28 фунтів стерлінгів, або близько 325 євро;
- Краків, Польща — 278,87 фунтів стерлінгів, або близько 326 євро;
- Афіни, Греція — 289,40 фунтів стерлінгів, або близько 338 євро;
- Рига, Латвія — 297,20 фунтів стерлінгів, або близько 347 євро;
- Будапешт, Угорщина — 310,87 фунтів стерлінгів, або близько 363 євро;
- Братислава, Словаччина — 315,57 фунтів стерлінгів, або близько 369 євро;
- Прага, Чехія — 318,43 фунтів стерлінгів, або близько 372 євро;
- Варшава, Польща — 319,42 фунтів стерлінгів, або близько 373 євро.
Топ-10 найдорожчих міст Європи
- Амстердам, Нідерланди — 669,40 фунтів стерлінгів, або близько 783 євро;
- Белфаст, Північна Ірландія — 628,65 фунтів стерлінгів, або близько 735 євро;
- Единбург, Шотландія — 602,35 фунтів стерлінгів, або близько 704 євро;
- Гельсінкі, Фінляндія — 586,88 фунтів стерлінгів, або близько 686 євро;
- Венеція, Італія — 582,31 фунтів стерлінгів, або близько 680 євро;
- Дублін, Ірландія — 578,77 фунтів стерлінгів, або близько 677 євро;
- Копенгаген, Данія — 576,04 фунтів стерлінгів, або близько 673 євро;
- Осло, Норвегія — 564,59 фунтів стерлінгів, або близько 660 євро;
- Женева, Швейцарія — 557,00 фунтів стерлінгів, або близько 651 євро;
- Відень, Австрія — 550,48 фунтів стерлінгів, або близько 644 євро.
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