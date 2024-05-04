Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка) — Finance.ua
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Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка)

Світ
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Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка)
Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка), Фото: freepik
Згідно з рейтингом Hurun Global Rich List 2024, у Китаї налічується 814 мільярдерів, що є найбільшою кількістю мільярдерів у світі.
Про це пише Visual Capitalist.
Загальновідомо, що оцінки загального багатства важко отримати правильно, і різні джерела можуть різнитися у своїх даних про мільярдерів. Наприклад, Forbes міняє місцями США та Китай, хоча загальна трійка лідерів залишається незмінною.
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Forbes також називає Бернара Арно найбагатшою людиною, тоді як Hurun ставить на перше місце Ілона Маска. З усім тим, їхній загальний топ-10 схожий, хоча й з деякими відмінностями в рейтингу.

Хто у лідерах рейтингу мільярдерів у світі

У рейтингу Hurun Global Rich List 2024 Китай посідає лідерські позиції у рейтингу мільярдерів. У країні налічується 814 мільярдерів.
Попри те, що Китай утримує перше місце, за рік він втратив 155 мільярдерів, тоді як США — 109. Розрив між двома країнами скоротився до 14 мільярдерів.
Разом на США та Китай припадає майже половина з 3279 мільярдерів у світі, що значно випереджає найближчих конкурентів — Індію (271) та Великобританію (146).
Рейтинг країн з найбільшою кількістю мільярдерів (інфографіка)
Разом з тим, на європейські країни припадає шість з топ-10 та вісім з топ-20 країн з найбільшою кількістю мільярдерів.
Природно, що найбільші економіки світу мають тенденцію бути представленими у списках мільярдерів, оскільки вони надають більше можливостей для створення багатства.
Швейцарія, Сінгапур і Швеція є винятком у цьому відношенні, адже лише одна з них входить до топ-20 економік за загальним валовим внутрішнім продуктом.
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Вважається, що всі три країни мають високі податкові ставки, що загалом не сприяє накопиченню багатства.
Але сприйняття може бути оманливим. Наприклад, у Швеції немає податку на спадщину, фіксована ставка на приріст капіталу, а ставка корпоративного податку становить 21%.

ТОП-10 країн з найбільшою кількістю мільярдерів

  1. Китай — 814;
  2. США — 800;
  3. Індія — 271;
  4. Великобританія — 146;
  5. Німеччина — 140;
  6. Швейцарія — 106;
  7. росія — 76;
  8. Італія — 69;
  9. Франція — 68;
  10. Бразилія — 64.
Нагадаємо, щороку Євросоюз втрачає 286,5 млрд євро, що еквівалентно 33 млн євро на годину, через відсутність справедливого податку для багатіїв. За даними аналізу Oxfam, ця сума еквівалентна ВВП Фінляндії.
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