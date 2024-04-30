У США продадуть збанкрутілий банк з активами на мільярди доларів — Finance.ua
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У США продадуть збанкрутілий банк з активами на мільярди доларів

Світ
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У США продадуть збанкрутілий банк з активами на мільярди доларів
У США продадуть збанкрутілий банк з активами на мільярди доларів
Американський регулятор наклав арешт на банк Republic First Bancorp. Це продовження історії про банкопад, який сколихнув США на початку 2023 року.
Про це пише Reuters.
Рішення про продаж Republic First Bancorp погодив Департамент банківської справи та цінних паперів Пенсильванії. Відповідне право отримав банк Fulton.

Що відомо про активи Republic First Bancorp

На кінець 2024 року активи банку оцінювали у майже 6 мільярдів доларів, а депозити — у 4 мільярди доларів. Згідно з даними Федеральної корпорації страхування депозитів, збитки від банкрутства кредитора складуть 667 мільйонів доларів.
За останні 2 роки у США збанкрутували 4 регіональні банки. Нагадаємо, що у березні 2023 року зазнали краху Silicon Valley та Signature, а у травню їхню долю повторив банк First Republic. Про головні причини наймасштабнішого банкопаду у США з 2008 року читайте тут. Крах кредиторів у США пришвидшив занепад швейцарського Credit Suisse.
Наразі відомо, що Fulton Bank, який є підрозділом Fulton Financial Corp, придбає усі активи Republic Bank, а також візьме на себе практично всі депозити. На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація Fulton Financial Corp становить понад 2,5 мільярда доларів, тоді як вартість акцій коливається на рівні 15,62 долара за штуку, інформує Yahoo! Finance.
За матеріалами:
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