Скільки коштів недоотримує ЄС через відсутність справедливого оподаткування багатіїв — дослідження Сьогодні 21:03 — Світ

Скільки коштів недоотримує ЄС через відсутність справедливого оподаткування багатіїв — дослідження

Щороку Євросоюз втрачає 286,5 млрд євро, що еквівалентно 33 млн євро на годину, через відсутність справедливого податку для багатіїв. За даними аналізу Oxfam, ця сума еквівалентна ВВП Фінляндії.

Про це пише EUobserver.

Це означає, що податок ЄС на багатство в розмірі до 5% мав би підвищуватись щорічно. Проте цього не роблять.

Зазначається, що найбагатші європейці володіють майже половиною всіх фінансових статків на континенті, включаючи банківські депозити, акції, облігації та позики.

Мільярдери Євросоюзу з 2020 року збільшили свої накопичені статки на третину, досягнувши торік 1,9 трлн євро. У той де час, 99% населення ЄС стали біднішими.

«Цей розрив між супербагатими та звичайними людьми Європи збільшується з кожним роком, бо уряди ЄС не спроможні справедливо оподатковувати надзвичайне багатство. У Франції людина з середнім достатком сплачує приблизно 50 відсотків свого економічного доходу у вигляді податків (усі податки разом узяті), тоді як багата людина платить лише 2%. В Італії більшість громадян сплачує від 40 до 50% своїх доходів у вигляді податків, мільярдери сплачують лише близько 20%», — зазначає видання.

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Податковий експерт Oxfam в ЄС, К’яра Путатуро, наголосила, що уряди не можуть більше виправдовувати «браком коштів» неспроможність подолати кліматичну кризу та бідність.

За її словами, необхідні кошти знаходяться в кишенях багатіїв.

Що можна було б оплатити за податки на багатство

Євросоюз міг би щороку отримувати 286,5 млрд євро, якби ввели прогресивний податок на багатство для мультимільйонерів і мільярдерів від 2 до 5%.

За ці кошти можна оплатити:

близько 40% фонду ЄС для відновлення після пандемії;

утричі більше, ніж 7-річний бюджет допомоги ЄС;

більше половини найвищої оцінки світових річних витрат на адаптацію та пом’якшення кліматичних криз у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Як підсумовує EUobserver, згідно із опитуванням, майже 7 із 10 європейців погоджуються оподатковувати багатих, щоб підтримати бідних.

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