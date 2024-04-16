ЄС переказав Польщі найбільшу за 20 років одноразову квоту — €6,27 млрд — Finance.ua
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ЄС переказав Польщі найбільшу за 20 років одноразову квоту — €6,27 млрд

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ЄС переказав Польщі найбільшу за 20 років одноразову квоту — €6,27 млрд
ЄС переказав Польщі найбільшу за 20 років одноразову квоту — €6,27 млрд
Євросоюз переказав Польщі кошти на суму 27 мільярдів злотих (6,27 млрд євро). Це найвища одноразова квота для Варшави за 20 років членства в Євросоюзі.
Про це написала міністр фондів і регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч на своїй сторінці в Facebook.
Єврокомісія блокувала виділення для попереднього уряду Матеуша Моравецького коштів з Національного плану відновлення через звинувачення попередньої польської влади у недотриманні демократичних стандартів.
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Одним із своїх головних завдань на посаді прем'єр-міністра Польщі після зміни влади Дональд Туск назвав розблокування для Польщі коштів з Національного плану відновлення ЄС.
Ці плани були розроблені кожною країною ЄС як механізм виходу економік із кризи після періоду пандемії коронавірусу.
Загалом в межах Національного плану відновлення Польща має отримати від ЄС 137 млрд євро.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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