Укрпошта в 2023 році збільшила дохід на 1,3 мільярда — Finance.ua
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Укрпошта в 2023 році збільшила дохід на 1,3 мільярда

Фондовий ринок
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Укрпошта в 2023 році збільшила дохід на 1,3 мільярда
Укрпошта в 2023 році збільшила дохід на 1,3 мільярда
Національний поштовий оператор України прозвітував про збільшення чистого доходу на 1,3 млрд грн у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
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«За минулий рік компанія отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року (10,3 млрд грн). Дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і склав 6,5 млрд грн», — сказано в повідомленні.
Серед значних чинників, які мали негативний вплив на фінансові показники компанії, це затримки у погодженні регульованих тарифів й виконання безоплатних зобов’язань для підтримки державних соціальних ініціатив.
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«У порівнянні з 2022 роком чистий збиток компанії скоротився на майже 37% і становить 796 млн грн», — додали в компанії.
Також у 2023 році Укрпошта продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проектів, таких як оновлення логістичної інфраструктури, автоматизація мережі та посилення її стійкості до енергетичних та комунікаційних перебоїв, модернізація автопарку та заміна критичних ІТ систем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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