Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися — Finance.ua

Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися

CEO «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про трансформації, які скоро відбудуться у держкомпанії.

«За три місяці компанія буде повністю роботизованою, всі посилки будуть оброблятись автоматично», — сказав Ігор Смілянський на форумі «НадЛюди» від Forbes.

За його словами роботизація дасть змогу обробляти 8000 посилок на годину, а вручну — до 600.

За його словами, трансформація компанії та впровадження нових технологій вимагає зміни людей. Керівник «Укрпошти» назвав це третьою причиною, через яку з 2016 року за час його керівництва в компанії змінилось три-чотири команди. Серед інших причин: втома, бо він вимагає інколи працювати без вихідних, як це робить і сам, та нове бачення, яке дають нові люди.

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський повідомляв про автоматичне сортування, на яке переходить «Укрпошта», а також відкриття терміналу «Київ Правий».

Новий термінал зможе обробляти 400 000 посилок на добу (5 на секунду). Також «Укрпошта» планувала відкрити інноваційний термінал «Київ Лівий». У планах — Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса та ще 14−16 таких терміналів. Це відбудеться упродовж 3−4 місяців.

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