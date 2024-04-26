Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися — Finance.ua
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Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися

Фондовий ринок
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Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися
Укрпошта планує за три місяці повністю автоматизуватися
CEO «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про трансформації, які скоро відбудуться у держкомпанії.
«За три місяці компанія буде повністю роботизованою, всі посилки будуть оброблятись автоматично», — сказав Ігор Смілянський на форумі «НадЛюди» від Forbes.
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За його словами роботизація дасть змогу обробляти 8000 посилок на годину, а вручну — до 600.
За його словами, трансформація компанії та впровадження нових технологій вимагає зміни людей. Керівник «Укрпошти» назвав це третьою причиною, через яку з 2016 року за час його керівництва в компанії змінилось три-чотири команди. Серед інших причин: втома, бо він вимагає інколи працювати без вихідних, як це робить і сам, та нове бачення, яке дають нові люди.
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Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський повідомляв про автоматичне сортування, на яке переходить «Укрпошта», а також відкриття терміналу «Київ Правий».
Новий термінал зможе обробляти 400 000 посилок на добу (5 на секунду). Також «Укрпошта» планувала відкрити інноваційний термінал «Київ Лівий». У планах — Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса та ще 14−16 таких терміналів. Це відбудеться упродовж 3−4 місяців.
За матеріалами:
dev.ua
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