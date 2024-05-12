Рейтинг найбезпечніших міст світу для подорожей — Finance.ua

Рейтинг найбезпечніших міст світу для подорожей Сьогодні 17:18 — Світ

Рейтинг найбезпечніших міст світу для подорожей, freepik.com

Цього року Гонолулу було названо найбезпечнішим містом у світі.

Про це йдеться у щорічному звіті «Стан туристичного страхування — найбезпечніші напрямки» від Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP).

Зокрема, у 2024 році до рейтингу потрапило два міста США.

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Віце-президент BHTP Керол Мюллер зазначає, що звіт «Найбезпечніші напрямки туристичного страхування» варто вважати унікальним, адже він поєднує у собі інформацію з перших рук, опитування респондентів з цінними сторонніми джерелами.

Це роблять для того, щоб визначити щорічний список найбезпечніших напрямків.

«Тільки мандрівники, які дійсно відвідали міста, можуть оцінювати їх за різними показниками безпеки, використовуючи свої знання, як мірило», — сказала вона.

На додаток до опитування реальних мандрівників, які відвідали міста, BHTP аналізує кілька сторонніх джерел даних, включаючи Державний департамент США, журнал The Economist та інші, щоб оцінити проблеми безпеки, такі як тероризм, надзвичайні погодні ситуації, заходи з охорони здоров’я та безпеку недостатньо представлених груп.

За останні чотири роки звіт зазнав помітних змін, що відображають еволюцію туристичного ландшафту. У той час як скандинавські країни та Північна Європа традиційно домінували у списку, цьогорічний звіт демонструє різноманітний склад учасників, серед яких міста Азії та Південної Америки.

Рейтинг найбезпечніших міст

На 2024 рік Гонолулу претендує на заповітне перше місце.

Попри свою вразливість до стихійних лих, Гонолулу вражає мандрівників своєю загальною безпекою, що робить його ідеальним місцем для подорожей.

Навіть найнижчі оцінки Гонолулу є найвищими серед усіх напрямків у цій категорії, каже Мюллер.

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Хоча вулканічне походження острова і його розташування в Тихому океані роблять його очевидною мішенню для різноманітних стихійних лих, від лісових пожеж до тайфунів, опитані мандрівники сприймають Гонолулу як неймовірно безпечний напрямок для тропічного відпочинку.

Найбезпечніші міста світу для подорожей у 2024 році

Гонолулу; Монреаль; Рейк’явік; Сідней; Амстердам; Дубай; Копенгаген; Лондон; Сеул; Венеція; Токіо; Берлін; Париж; Барселона; Орландо.

Окрім загального рейтингу, у звіті також представлено рейтинг міст відповідно до нюансів безпеки різних сегментів мандрівників — від міленіалів до ЛГБТК+ мандрівників, які надають перевагу інклюзивним напрямкам подорожей.

Найбезпечніші міста для жінок

Гонолулу; Амстердам; Копенгаген; Рейк’явік; Монреаль; Лондон; Лас-Вегас; Сідней; Париж; Маямі.

Найбезпечніші міста для мандрівників-міленіалів

Сеул; Копенгаген; Лондон; Сінгапур; Барселона; Дубай; Амстердам; Гонолулу; Токіо; Орландо.

Найбезпечніші міста для зрілих мандрівників

Копенгаген; Рейк’явік; Сідней; Монреаль; Токіо; Гонолулу; Пекін; Берлін; Амстердам; Сінгапур.

Найбезпечніші міста для сімей

Сеул; Гонолулу; Дубай; Венеція; Лондон; Токіо; Париж; Сінгапур; Гонконг; Маямі.

ЛГБТК+ мандрівники

Сан-Хуан; Барселона; Дубай; Лондон; Гонконг; Монреаль; Венеція; Сідней; Гонолулу; Амстердам.

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