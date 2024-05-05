ТОП-3 недооцінені місця в Європі, які варто відвідати (фото) — Finance.ua

ТОП-3 недооцінені місця в Європі, які варто відвідати (фото) Сьогодні 17:09 — Світ

ТОП-3 недооцінені місця в Європі, які варто відвідати (фото), Фото: tourscanner.com

Поки одні місця світу страждають від натовпів мандрівників, інші незаслужено ігноруються туристами.

Мандрівниця з досвідом Естер Маршалл поділилася улюбленими місцями у Європі, які, на її думку, є недооціненими туристами, але безперечно варті того, щоб їх відвідати, та ще й при цьому уникнувши натовпів.

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«Чи шукаєте ви більш тихий відпочинок у місті, чи бюджетний пляжний відпочинок, тут є безліч менш відвідуваних місць, які варто дослідити. Хоча я б не назвала жодне з цих місць „прихованими перлинами“, вони напевно будуть менш багатолюдними, ніж такі популярні місця, як Барселона і Париж», — пише Естер.

Гамбург, Німеччина

Друге за величиною німецьке місто зазвичай перебуває далі в списку місць для відпочинку, ніж Мюнхен чи Берлін, але йому точно є що запропонувати.

«Мені сподобався атмосферний складський район Шпайхерштадт і краєвиди з церкви Святого Михайла. Хоча Гамбург — одне з найбільш дощових міст Європи, його музей „Мініатюрна країна чудес“ — ідеальне місце для дощових вихідних», — зазначає мандрівниця.

Також вона рекомендує звернути увагу на місцеву кухню, забігши рано-вранці на місцевий рибний ринок або насолодившись традиційним каррі-вюрстом і рагу з морепродуктів.

Монпельє, Франція

Це красиве місто на півдні Франції не приймає так багато відвідувачів, як фешенебельні Ніцца або Канни.

Проте його старе місто справді може приємно здивувати, а на кожному вузькому провулку або площі Монпельє є кафе.

До пляжу також легко дістатися з центру міста, а від палючого сонця можна сховатися в міському ботанічному саду.

«Я також виявила, що Монпельє набагато дешевше, ніж інші напрямки на півдні Франції, оскільки це велике студентське місто. Якщо уважно стежити, можна знайти безліч вигідних пропозицій на напої та їжу», — ділиться досвідом Естер.

Албанія

«Це вже не „прихована перлина“, але ще є час встигнути вирушити в Албанію до того, як її заполонять натовпи. Мені сподобалися пляжі Ксаміля, і я подумала, що вони набагато чистіші, ніж на сусідньому Корфу», — зазначила авторка добірки.

Також вона зазначила, що хоча південні пляжні курорти Албанії дорожчі, ніж її столиця Тирана, у ресторанах, як і раніше, набагато більше вигідних пропозицій, ніж в аналогічних місцях у Греції або Іспанії.

Любителі історії можуть насолодитися неймовірними римськими руїнами, виставленими в національному парку Бутрінт.

УНІАН За матеріалами:

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