Контроль масового туризму: в Амстердамі під заборону потрапило будівництво нових готелів — Finance.ua

Контроль масового туризму: в Амстердамі під заборону потрапило будівництво нових готелів Сьогодні 23:06 — Світ

Контроль масового туризму: в Амстердамі під заборону потрапило будівництво нових готелів, Фото: freepik

Місцева влада Амстердама заявила про заборону на будівництво нових готелів у місті. Це рішення є частиною ширших заходів, спрямованих на контроль масового туризму.

Про це повідомляє CNN.

За словами мерії, ці кроки мають на меті зробити і зберегти місто придатним для життя мешканців і гостей, обмежуючи кількість туристів до 20 млн ночівель у готелях щорічно.

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«Це означає: ніякого масового туризму, ніяких нових готелів і не більше 20 мільйонів ночівель туристів в готелях на рік», — йдеться в заяві мерії.

Виняток з цієї нової заборони буде застосовано лише у випадку закриття чинного готелю без збільшення загальної кількості спальних місць, причому новий готель повинен відповідати вищим екологічним стандартам.

Втім, заборона не стосується готелів, які вже отримали дозвіл на будівництво до цього рішення.

Це лише одна з багатьох ініціатив, що були впроваджені в Амстердамі в останні роки для зменшення проблем, пов’язаних з надмірним туризмом.

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Влада міста також закрила місцевий круїзний термінал у 2023 році, заборонила куріння канабісу в громадських місцях, скоротила години роботи барів та розглядає план перенесення діяльності секс-працівників Кварталу червоних ліхтарів у передмістя.

Нагадаємо, мешканці Канарських островів протестували проти масового надмірного туризму. Уряд дослухався , тому цьогоріч планують ухвалити законопроєкт щодо посилення правила короткострокової оренди приватного житла на островах, наприклад, через Airbnb і Booking.

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