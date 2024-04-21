У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм — Finance.ua

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм Сьогодні 17:04 — Світ

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм, Фото: freepik

Українці можуть навчатися за кордоном безкоштовно, а також отримати гранти або стипендії.

Про це повідомляє visitukraine.today.

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці

Норвегія

Щоб навчатися в норвезьких університетах, українські студенти повинні провчитися щонайменше 1 рік в українському університеті.

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Країна приймає студентів на підставі оцінок у попередньому навчальному закладі та мотиваційного листа

Подати документи можна з грудня по березень.

Список університетів, які активно залучають іноземців:

University of Tromso or Arctic University of Norway;

University College of Volda;



Norwegian School of Architecture and Design;



Norwegian Business School;



Norwegian School of Theology.



Чехія

Щоб вступити в університет у Чехії, необхідно володіти чеською мовою на рівні В1-С1.

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Зазначається, що під час навчання студенти можуть додатково подати заявку на отримання гранту або стипендії.

Серед найпопулярніших серед іноземців університетів:

Prague Academy of Arts;

Higher School of Economics;



Masaryk University;



Palacky University;



University of Chemical Technology;



Czech Technical University.



Німеччина

Навчатися в німецьких університетах дозволено після закінчення двох років навчання в українському ВНЗ, або одного року в Україні + 1 року в німецькому коледжі.

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Для вступу потрібно надати атестат, мотиваційний лист та сертифікат про знання німецької мови.

Найпопулярніші університети:

Brandenburg University of Technology in Kottbus;

University of Mannheim;



RWTH Aachen University of Technology;



Free University of Berlin;



University of Heidelberg.



Серед інших країн, які надають можливість на безкоштовне навчання: Данія, Польща, Австрія, Швеція, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Греція, Франція та Іспанія.

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У деяких країнах можна одразу вступити на бюджет, інші приймають студентів лише за спеціальними програмами.

Стипендіальні програми для навчання за кордоном

Серед найпопулярніших та найпрестижніших програм можна виділити:

Великобританії. 1. Chevening — стипендія на навчання у

Ця програма частково або повністю фінансує очний курсі в аспірантурі будь-якого британського ВНЗ.

Після подання заявки проводиться конкурсний відбір у 3 етапи:

відбір;

співбесіда;

екзамен на знання англійської мови.

Програму проводять щороку з вересня, за рік до початку курсу. Заявки зазвичай подаються до початку грудня.

у Кембриджському університеті. 5. Gates Cambridge Scholarship — стипендія на навчання у Великобританії, а саме

Розрахована дана програма на студентів, що бажають здобути ступінь післядипломної освіти з кожного предмету, доступного в Кембриджському університеті.

Але варто враховувати, що на програмі передбачено дуже серйозний відбір, але стипендія, є однією з найбільших з усіх міжнародних стипендій.

США. 3. Fulbright Scholar Program — стипендіальна програма в

Програма розрахована на докторів та кандидатів наук, аспірантів та дослідників, а також юристів, культурних діячів та журналістів.

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Кандидатів ретельно відбирають, зокрема, зважаючи на їх наукові здобутки та план, а також потенціал до взаємодії з американськими колегами.

Документи можна подавати щорічно, до 15 жовтня.

Німеччині. 4. DAAD — стипендія на навчання у

Податися на стипендію можуть випускники українських ВНЗ, які вже мають кваліфікаційний рівень (від бакалавра та вище) та бажають отримати післядипломну або магістерську освіту у державному університеті Німеччини.

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Термін подачі заявок — початок листопаду.

Розрахована на студентів (після 2 років навчання у ВНЗ) та викладачів, які бажають навчатися за програмою обміну.ʼ

Нагадаємо, студенти з України можуть отримати стипендії в Естонському Університеті природничих наук, розташованому в Тарту.

Стипендії покривають плату за навчання та надають безкоштовне місце у гуртожитку.

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