У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм — Finance.ua

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм
Українці можуть навчатися за кордоном безкоштовно, а також отримати гранти або стипендії.
Про це повідомляє visitukraine.today.
У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці
Норвегія
Щоб навчатися в норвезьких університетах, українські студенти повинні провчитися щонайменше 1 рік в українському університеті.
Країна приймає студентів на підставі оцінок у попередньому навчальному закладі та мотиваційного листа
Подати документи можна з грудня по березень.
Список університетів, які активно залучають іноземців:
- University of Tromso or Arctic University of Norway;
- University College of Volda;
- Norwegian School of Architecture and Design;
- Norwegian Business School;
- Norwegian School of Theology.
Чехія
Щоб вступити в університет у Чехії, необхідно володіти чеською мовою на рівні В1-С1.
Зазначається, що під час навчання студенти можуть додатково подати заявку на отримання гранту або стипендії.
Серед найпопулярніших серед іноземців університетів:
- Prague Academy of Arts;
- Higher School of Economics;
- Masaryk University;
- Palacky University;
- University of Chemical Technology;
- Czech Technical University.
Німеччина
Навчатися в німецьких університетах дозволено після закінчення двох років навчання в українському ВНЗ, або одного року в Україні + 1 року в німецькому коледжі.
Для вступу потрібно надати атестат, мотиваційний лист та сертифікат про знання німецької мови.
Найпопулярніші університети:
- Brandenburg University of Technology in Kottbus;
- University of Mannheim;
- RWTH Aachen University of Technology;
- Free University of Berlin;
- University of Heidelberg.
Серед інших країн, які надають можливість на безкоштовне навчання: Данія, Польща, Австрія, Швеція, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Греція, Франція та Іспанія.
У деяких країнах можна одразу вступити на бюджет, інші приймають студентів лише за спеціальними програмами.
Стипендіальні програми для навчання за кордоном
Серед найпопулярніших та найпрестижніших програм можна виділити:
1. Chevening — стипендія на навчання у Великобританії.
Ця програма частково або повністю фінансує очний курсі в аспірантурі будь-якого британського ВНЗ.
Після подання заявки проводиться конкурсний відбір у 3 етапи:
- відбір;
- співбесіда;
- екзамен на знання англійської мови.
Програму проводять щороку з вересня, за рік до початку курсу. Заявки зазвичай подаються до початку грудня.
5. Gates Cambridge Scholarship — стипендія на навчання у Великобританії, а саме у Кембриджському університеті.
Розрахована дана програма на студентів, що бажають здобути ступінь післядипломної освіти з кожного предмету, доступного в Кембриджському університеті.
Але варто враховувати, що на програмі передбачено дуже серйозний відбір, але стипендія, є однією з найбільших з усіх міжнародних стипендій.
3. Fulbright Scholar Program — стипендіальна програма в США.
Програма розрахована на докторів та кандидатів наук, аспірантів та дослідників, а також юристів, культурних діячів та журналістів.
Кандидатів ретельно відбирають, зокрема, зважаючи на їх наукові здобутки та план, а також потенціал до взаємодії з американськими колегами.
Документи можна подавати щорічно, до 15 жовтня.
4. DAAD — стипендія на навчання у Німеччині.
Податися на стипендію можуть випускники українських ВНЗ, які вже мають кваліфікаційний рівень (від бакалавра та вище) та бажають отримати післядипломну або магістерську освіту у державному університеті Німеччини.
Термін подачі заявок — початок листопаду.
5. Erasmus Mundus — програма Європейської комісії.
Розрахована на студентів (після 2 років навчання у ВНЗ) та викладачів, які бажають навчатися за програмою обміну.ʼ
Нагадаємо, студенти з України можуть отримати стипендії в Естонському Університеті природничих наук, розташованому в Тарту.
Стипендії покривають плату за навчання та надають безкоштовне місце у гуртожитку.
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