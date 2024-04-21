У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм — Finance.ua
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У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм

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У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм
У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці: список університетів та стипендіальних програм, Фото: freepik
Українці можуть навчатися за кордоном безкоштовно, а також отримати гранти або стипендії.
Про це повідомляє visitukraine.today.

У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці

Норвегія

Щоб навчатися в норвезьких університетах, українські студенти повинні провчитися щонайменше 1 рік в українському університеті.
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Подати документи можна з грудня по березень.
Список університетів, які активно залучають іноземців:
  • University of Tromso or Arctic University of Norway;
  • University College of Volda;
  • Norwegian School of Architecture and Design;
  • Norwegian Business School;
  • Norwegian School of Theology.

Чехія

Щоб вступити в університет у Чехії, необхідно володіти чеською мовою на рівні В1-С1.
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Зазначається, що під час навчання студенти можуть додатково подати заявку на отримання гранту або стипендії.
Серед найпопулярніших серед іноземців університетів:
  • Prague Academy of Arts;
  • Higher School of Economics;
  • Masaryk University;
  • Palacky University;
  • University of Chemical Technology;
  • Czech Technical University.

Німеччина

Навчатися в німецьких університетах дозволено після закінчення двох років навчання в українському ВНЗ, або одного року в Україні + 1 року в німецькому коледжі.
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Для вступу потрібно надати атестат, мотиваційний лист та сертифікат про знання німецької мови.
Найпопулярніші університети:
  • Brandenburg University of Technology in Kottbus;
  • University of Mannheim;
  • RWTH Aachen University of Technology;
  • Free University of Berlin;
  • University of Heidelberg.
Серед інших країн, які надають можливість на безкоштовне навчання: Данія, Польща, Австрія, Швеція, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Греція, Франція та Іспанія.
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У деяких країнах можна одразу вступити на бюджет, інші приймають студентів лише за спеціальними програмами.

Стипендіальні програми для навчання за кордоном

Серед найпопулярніших та найпрестижніших програм можна виділити:
1. Chevening — стипендія на навчання у Великобританії.
Ця програма частково або повністю фінансує очний курсі в аспірантурі будь-якого британського ВНЗ.
Після подання заявки проводиться конкурсний відбір у 3 етапи:
  • відбір;
  • співбесіда;
  • екзамен на знання англійської мови.
Програму проводять щороку з вересня, за рік до початку курсу. Заявки зазвичай подаються до початку грудня.
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5. Gates Cambridge Scholarship — стипендія на навчання у Великобританії, а саме у Кембриджському університеті.
Розрахована дана програма на студентів, що бажають здобути ступінь післядипломної освіти з кожного предмету, доступного в Кембриджському університеті.
Але варто враховувати, що на програмі передбачено дуже серйозний відбір, але стипендія, є однією з найбільших з усіх міжнародних стипендій.
3. Fulbright Scholar Program — стипендіальна програма в США.
Програма розрахована на докторів та кандидатів наук, аспірантів та дослідників, а також юристів, культурних діячів та журналістів.
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Кандидатів ретельно відбирають, зокрема, зважаючи на їх наукові здобутки та план, а також потенціал до взаємодії з американськими колегами.
Документи можна подавати щорічно, до 15 жовтня.
4. DAAD — стипендія на навчання у Німеччині.
Податися на стипендію можуть випускники українських ВНЗ, які вже мають кваліфікаційний рівень (від бакалавра та вище) та бажають отримати післядипломну або магістерську освіту у державному університеті Німеччини.
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Термін подачі заявок — початок листопаду.
5. Erasmus Mundus — програма Європейської комісії.
Розрахована на студентів (після 2 років навчання у ВНЗ) та викладачів, які бажають навчатися за програмою обміну.ʼ
Нагадаємо, студенти з України можуть отримати стипендії в Естонському Університеті природничих наук, розташованому в Тарту.
Стипендії покривають плату за навчання та надають безкоштовне місце у гуртожитку.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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