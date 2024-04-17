Велика Британія створює законодавство щодо штучного інтелекту — Finance.ua

Велика Британія створює законодавство щодо штучного інтелекту Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

Велика Британія створює законодавство щодо штучного інтелекту

Сполучене Королівство починає розробляти нормативні акти для регулювання ШІ. Зосереджуються на найпотужніших мовних моделях, які лежать в основі ChatGPT.

Про це повідомив Bloomberg.

Представники департаменту науки, інновацій та технологій уряду уточнили, що натепер вони на ранніх стадіях розроблення законодавства для обмеження потенційної загрози та шкоди від технологій штучного інтелекту.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який у 2023-му провів перший саміт світових лідерів з питань штучного інтелекту та неодноразово закликав не поспішати з його регулюванням, тепер готовий запровадити обмеження, повідомив речник прем'єр-міністра Дейв Парес.

«Хоча Велика Британія не поспішає з цим, ми завжди чітко давали зрозуміти, що врешті усім країнам доведеться запровадити певну форму законодавства щодо ШІ», — пояснив Дейв Парес.

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Департамент культури, медіа та спорту теж запропонував внести зміни до британського законодавства, зокрема, щодо авторського права, щоб мовні моделі не отримували дозволу використовувати контент компаній чи людей.

Велика Британія може стати не першою у питанні запровадження обмежень для ШІ.

Нагадаємо, ЄС на початку 2024-го ухвалив закон про регулювання технологій ШІ у деяких сферах.

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