В ООН ухвалили першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту — Finance.ua

В ООН ухвалили першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту Сьогодні 04:32 — Технології&Авто

В ООН ухвалили першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту

Генеральна Асамблея ООН ухвалила першу глобальну резолюцію щодо ШІ, яка закликає країни захищати права людини та її персональні дані, а також контролювати штучний інтелект на предмет ризиків.

Резолюція, яку запропонували США та підтримав Китай і понад 120 інших країн, також закликає до посилення політики конфіденційності.

«Сьогодні всі 193 члени Генеральної Асамблеї ООН висловилися в один голос і разом вирішили керувати штучним інтелектом, а не дозволяти йому керувати нами», — заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Ця резолюція є останньою в низці ініціатив урядів різних країн, що спрямовані на регулювання розвитку ШІ через побоювання, що його можуть використати для підриву демократичних процесів та активізації шахрайства, або його використання призведе до значного скорочення робочих місць чи інших негативних наслідків. «Неправильне або зловмисне проєктування, розробка, розгортання і використання систем штучного інтелекту … створюють ризики, які можуть … підірвати захист, заохочення і реалізацію прав людини та основних свобод», — йдеться в документі.

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У листопаді США, Велика Британія і більше десятка інших країн представили першу детальну міжнародну угоду про те, як зробити штучний інтелект безпечним від зловмисників, і закликали компанії створювати «безпечні за своєю конструкцією» системи ШІ.

Європа випередила Штати, адже цього місяця законодавці ЄС вже ухвалили попередню угоду про нагляд за новітньою технологією. Адміністрація Байдена тиснула на законодавців щодо регулювання ШІ, але Конгрес США майже не просунувся вперед, тоді як Білий дім намагався зменшити ризики, пов’язані зі ШІ, і зміцнювати національну безпеку, видавши в жовтні новий виконавчий указ.

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