Ілон Маск вірить, що штучний інтелект перевершить людину у 2025 році — Finance.ua

Ілон Маск вірить, що штучний інтелект перевершить людину у 2025 році Сьогодні 18:36 — Технології&Авто

Ілон Маск вірить, що штучний інтелект перевершить людину у 2025 році

Мільярдер Ілон Маск заявив, що штучний інтелект перевершить людину у 2025 році. Так він прокоментував міркування футуролога Рея Курцвейла, який дав інтерв'ю блогеру Джо Рогану.

Маск не згоден із висновками винахідника, який спрогнозував розвиток ШІ до рівня людського розуму до 2029 року. На його думку, до цього часу штучний інтелект буде розумнішим, ніж усе людство разом.

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Курцвейл зазначив, що ще 1999 року він допустив можливість переваги ШІ над людьми. При цьому суспільство вважало його заяви такими, що не відповідають дійсності, стверджує футуролог.

«Ми ще не зовсім там, але ми будемо там, і до 2029 року він відповідатиме будь-якій людині. Я взагалі-то вважаюся консерватором. Люди думають, що це станеться наступного року або через кілька років», — заявив Курцвейл.

За його словами, під час однієї з конференцій у Стенфорді його співрозмовники говорили, що для досягнення ШІ рівня людського розуму знадобиться 100 років.

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Віцепрезидент компанії Meta Ян Лекун у грудні 2023 року висловив думку, що найближчим десятиліттям штучний інтелект не зможе досягти такої високої планки. За його словами, поки можна говорити лише про порівняння технології з розумом кішки або собаки.

Нагадаємо, у липні 2023 року Ілон Маск вивів на ринок компанію xAI, яка спеціалізується на розробці продуктів на базі ШІ. Пізніше стало відомо, що фірма має намір залучити $1 млрд коштом розміщення пайових цінних паперів.

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