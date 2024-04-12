Гендиректор OpenAI працює над глобальною коаліцією штучного інтелекту — Finance.ua

Гендиректор OpenAI працює над глобальною коаліцією штучного інтелекту 12.04.2024, 03:34 — Світ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман активно працює над створенням глобальної коаліції, що об'єднує урядових та галузевих лідерів для підтримки збільшення постачання мікросхем, енергії та потужностей центрів обробки даних, необхідних для розвитку технологій штучного інтелекту. Він це робив у межах подорожі на Близький Схід.

Про це пише Bloomberg

На цьому тижні Альтман провів зустрічі з інвесторами та урядовцями в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливості співпраці приватного сектору з країнами у створенні дороговартісної, великомасштабної інфраструктури для штучного інтелекту.

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Про це повідомили люди, які бажали залишитися анонімними, щоб поділитися інформацією про приватні дискусії. За їх словами, Альтман також спілкується з офіційними особами декількох західних країн і планує провести зустрічі у Вашингтоні пізніше цього тижня. Поки що неясно, який форму приймуть ці зусилля.

Зустрічі, які раніше не були оголошені, є останніми спробами Альтмана розв’язати проблему, пов’язану з тим, що постачання мікросхем та іншої ключової інфраструктури може не встигнути за швидким розвитком штучного інтелекту. За інформацією Bloomberg, Альтман працював над залученням мільярдів доларів від глобальних інвесторів для розвитку виробництва мікросхем та створення мережі фабрик з виробництва напівпровідників.

Співпраця Альтмана з офіційними особами по всьому світу є ширшою, ніж було відомо раніше. Поточні дискусії генерального директора виходять за межі виробництва чіпів і охоплюють інші ресурси, такі як енергія та потужність центрів обробки даних, заявили кілька людей, які ознайомлені з цими дискусіями. Про форму прийняття цих зусиль наразі невідомо.

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«Як повідомлялося раніше, OpenAI веде постійні переговори про розширення глобальної інфраструктури та ланцюгів постачання чіпів, енергії та центрів обробки даних», — сказав представник OpenAI у заяві. «Ми з нетерпінням чекаємо поділитися більш детальною інформацією пізніше».

Розробник ChatGPT вважає, що потреба у великій кількості енергії для живлення систем штучного інтелекту є однією з найбільших інфраструктурних проблем, з якими стикається індустрія технологій, за словами особи, ознайомленої з мисленням компанії. Альтман раніше висловлював думку про необхідність енергетичного «прориву» для підтримки надзвичайно енергоефективної технології і припускав, що дешевша сонячна енергія або ядерний синтез можуть сприяти розвитку штучного інтелекту.

Побувавши в ОАЕ на цьому тижні, Альтман зустрівся з Мартіною Стронг, послом США в країні, повідомив один з джерел. (Представник Стронг відмовився коментувати.) За словами цієї особи, Альтман також планує відвідати Вашингтон у четвер, де проведе зустрічі на Капітолійському пагорбі з членами національної безпеки та розвідки США. Ці зустрічі є частиною поточних дискусій про те, як США та їхні союзники можуть продовжувати лідирувати в області штучного інтелекту та забезпечити доступ до відповідної інфраструктури.

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Як повідомлялося Bloomberg, Альтман раніше висловлював думку, що необхідно співпрацювати з урядом США для визначення термінів і структури багатомільярдного підприємства з виробництва мікросхем. У цьому контексті він також зустрівся з міністром торгівлі США, Джиною Раймондо.

Спроби залучення іноземних інвестицій від організацій в ОАЕ можуть привернути увагу Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах, який все більше звертає увагу на зв’язки інвестиційних фондів Близького Сходу з Китаєм. Законодавці також активно цікавляться фірмою G42 з штучного інтелекту в Абу-Дабі через аналогічні питання. Раніше Bloomberg повідомляв, що G42 може стати потенційним інвестором у підприємство OpenAI з виробництва мікросхем, але поточний статус цих переговорів залишається невідомим.

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