Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана — Finance.ua

Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана Сьогодні 21:35 — Технології&Авто

Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана

Мільярдер Ілон Маск подав позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує фірму в недобросовісній діловій практиці, порушенні фідуціарних обов’язків та умов контракту.

«OpenAI фактично стала дочірньою компанією найбільшої технологічної корпорації у світі — Microsoft. Під новим керівництвом вона не просто розробляє, а й удосконалює загальний штучний інтелект (AGI) з комерційною метою замість турботи про благо людства», — ідеться в позові.

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Мільярдер домагається судової заборони для OpenAI, Альтмана і співзасновника компанії Грега Брокмана на отримання прибутку від AGI, під яким Маск має на увазі ChatGPT-4.

У позові йдеться, що попередні ітерації цього продукту були доступні з відкритим вихідним кодом. На думку Маска, рішення відмовитися від цього підходу продиктовано комерційними цілями, а не турботою про благо суспільства.

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«GPT-4 — це протилежність концепції „відкритого ШІ“. Його вихідний код закритий із цілком зрозумілих причин. Microsoft просто хоче розбагатіти на ньому, що було б неможливо, якби OpenAI дотримувався домовленості», — зазначено в паперах.

Тут ідеться про установчий договір, як стверджує мільярдер. Нагадаємо, раніше Маск неодноразово критикував OpenAI за відмову від некомерційної моделі просування.

Власник соцмережі X (раніше Twitter) вклав у проєкт $50 млн на ранньому етапі. Він вважає, що OpenAI не було б як такої без його вливань.

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