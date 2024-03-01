Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана — Finance.ua
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Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана

Технології&Авто
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Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана
Ілон Маск подав позов проти OpenAI та її CEO Сема Альтмана
Мільярдер Ілон Маск подав позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує фірму в недобросовісній діловій практиці, порушенні фідуціарних обов’язків та умов контракту.
«OpenAI фактично стала дочірньою компанією найбільшої технологічної корпорації у світі — Microsoft. Під новим керівництвом вона не просто розробляє, а й удосконалює загальний штучний інтелект (AGI) з комерційною метою замість турботи про благо людства», — ідеться в позові.
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Мільярдер домагається судової заборони для OpenAI, Альтмана і співзасновника компанії Грега Брокмана на отримання прибутку від AGI, під яким Маск має на увазі ChatGPT-4.
У позові йдеться, що попередні ітерації цього продукту були доступні з відкритим вихідним кодом. На думку Маска, рішення відмовитися від цього підходу продиктовано комерційними цілями, а не турботою про благо суспільства.

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«GPT-4 — це протилежність концепції „відкритого ШІ“. Його вихідний код закритий із цілком зрозумілих причин. Microsoft просто хоче розбагатіти на ньому, що було б неможливо, якби OpenAI дотримувався домовленості», — зазначено в паперах.
Тут ідеться про установчий договір, як стверджує мільярдер. Нагадаємо, раніше Маск неодноразово критикував OpenAI за відмову від некомерційної моделі просування.
Власник соцмережі X (раніше Twitter) вклав у проєкт $50 млн на ранньому етапі. Він вважає, що OpenAI не було б як такої без його вливань.
За матеріалами:
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