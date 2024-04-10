Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI Сьогодні 04:20 — Світ

Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI

Альтман, як відомо, не має капіталу в OpenAI, але ставки на такі стартапи, як Reddit, Stripe і Helion, все одно забезпечили йому місце в рейтингу мільярдерів Forbes.

Очолюють список власник компанії з товарами розкоші LVMH Бернар Арно, керівник Tesla Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і керівник Meta Марк Цукерберг.

Сем Альтман став обличчям буму ШІ, коли його компанія випустила ChatGPT у 2022 році — однак своїми мільярдними статками він завдячує не OpenAI, а розумним інвестиціям у такі компанії, як Reddit, яка нещодавно була розміщена на Нью-Йоркській фондовій біржі, та платіжну компанію Stripe, вартість якої наразі сягає $65 млрд.

36-річний підприємець також інвестував у перспективні нові підприємства — як-от компанію з ядерної енергетики Helion і стартап Retro Biosciences, який працює над технологією, що може продовжити життя людини на 10 років.

Альтман також пов’язаний із проєктом Worldcoin — місяць тому головний криптотокен проєкту досяг найвищої ціни за весь час у $11,82, а за минулий рік він зріс загалом на 337,35%. Worldcoin готовий дати кожній людині на планеті цифрове посвідчення особи та певну кількість криптовалюти в обмін на біометричні дані.

OpenAI — компанія, яка зробила Сема Альтмана відомим — нині оцінюється у $80 млрд. Торік він пережив переворот в правлінні стартапу — і ледь не позбавився посади гендиректора, якби не втрутилась Microsoft. Також Альтман і OpenAI намагаються впоратися із позовом від Ілона Маска — який був співзасновником компанії, а нині стверджує, що вона відхилилась від своєї мети «служити на користь людству» і натомість зосередилась на заробітку грошей.

До речі, у 2023 році Альтман потрапив до сотні найбільш впливових особистостей у світі за версією Time.

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