З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються українці в Німеччині — Finance.ua

З якими перешкодами в працевлаштуванні стикаються українці в Німеччині Сьогодні 09:33

У німецькому Інституті з дослідження ринку праці та кар'єри пояснюють, з якими перешкодами до працевлаштування стикаються українці у Німеччині. Про такі чинники розповіла соціолог інституту Маріелла Фалькенгайн:

німецька мова дається складно або ж інтенсивність мовного курсу надто висока;

деякі люди опинилися у критичних життєвих обставинах, у яких вони неспроможні будувати професійні плани, наприклад, якщо їхні чоловіки перебувають на фронті;

деякі жінки почуваються занадто старими для того, щоб починати нову кар'єру або вивчити німецьку мову;

крім мовного курсу і догляду за дітьми на працевлаштування просто не вистачає часу.

«Декому швидке працевлаштування й опанування німецької мови на роботі добре підійшло б. Для інших такий підхід не буде адекватним. У таких випадках потрібно насамперед стабілізувати життєві ситуації», — зазначила експерт.

Українка Альона Бут розповіла, що не могла записатися на курси через те, що два роки не знаходилося місце у дитсадку для її дитини. Тому жінка придбала онлайн-курс і опановує німецьку самостійно. На курси запишеться після того, як її дитину візьмуть до дитсадка з серпня 2024 року. Після цього біженка згодна влаштуватися й на низькокваліфіковану роботу, попри те, що має вищу освіту та володіє англійською мовою.

Днями Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала до поліпшення інтеграції українців на ринку праці, дозволивши їм доступ до роботи без обов’язкового знання німецької мови.

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