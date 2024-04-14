У Норвегії скоротили допомогу українським мігрантам: що змінилося — Finance.ua

У Норвегії скоротили допомогу українським мігрантам: що змінилося Сьогодні 16:03 — Світ

У Норвегії скоротили допомогу українським мігрантам: що змінилося, Фото: znaki.fm

Для українських біженців посилили правила у Норвегії. Зокрема, деякі виплати урізали або ж зовсім скасували. Також змінили вимоги до проживання.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Уряд Норвегії посилив частину правил, щоб контролювати імміграцію та інтеграцію біженців з України.

припинення надання тимчасового альтернативного житла. У січні цього року у Норвегії заявили щодо

Тобто, українським мігранти, які обрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватимуть фінансову допомогу.

UDI співпрацюватиме з IMDi та муніципалітетами щодо поселення тих, хто сьогодні отримує підтримку за цією схемою.

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До того ж, з 15 лютого у Норвегії зменшили приблизно на 6 тис. крон щомісяця виплати подружжям, у яких немає дітей.

Ще одна зміна стосується біженців, які прибувають до центрів прийому разом з тваринами. Країна не покриватиме витрати, тому нові мешканці більше не можуть брати своїх домашніх тварин із собою в Національний центр прибуття або в центри прийому біженців.

Зазначено, що зміна не стосується тих, хто живе в центрах зі своїми тваринами, чекаючи поселення.

Щоб отримати одноразову фінансову виплату у розмірі 93 тис. крон (8 200 євро), потрібно буде проживати в Норвегії принаймні рік.

Тепер біженців будуть стимулювати працевлаштовуватися. Українські мігранти в Норвегії мають приділяти щонайменше 15 годин на тиждень трудовій діяльності.

Влаштуватися можна на повний або неповний робочий день.

Біженці з України, які мають намір подати заявку на отримання захисту, можуть зареєструватися в п’яти інших містах країни:

Кіркенес;

Тронхейм;

Берген;

Ярен;

Торп.

У більшості випадків вам потрібно зв’язатися з поліцією, щоб погодити час реєстрації.

Якщо округ, куди ви прибули, не має можливості зареєструвати вас, то вам необхідно буде дістатися до Національного центру реєстрації.

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З 1 січня цього року мігранти, які хочуть отримати місце у притулку для біженців, мають зареєструвати свою заявку у Національному центрі реєстрації у муніципалітеті Роде.

Необхідно врахувати, що якщо ви не зареєструєтесь у Національному центрі реєстрації, вам не запропонують місце у притулку.

Проте якщо ви прибули до іншого міста Норвегії, не буде запропоновано розміщення чи транспортування до Національного центру реєстрації.

Тобто біженцям необхідно самостійно оплатити поїздку до Національного центру реєстрації.

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Проте допомогу можуть отримати неповнолітні без супроводу та ті, хто перебуває в особливо складній ситуації.

Винятком можуть бути також випадки, коли існує загроза життю та здоров’ю людини.

Вимога про реєстрацію в Національному центрі реєстрації не поширюється на прохачів притулку, які прибувають до Норвегії через прикордонний пункт Стурскуг.

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