ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі — Finance.ua
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ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі

Світ
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У туристів є можливість гарно відпочити в Європі, а, головне — бюджетно і без переповнених пляжів.
Досвідчена мандрівниця Еліза Мортон у своєму матеріалі для The Telegraph назвала 10 секретних європейських пляжних напрямків, на які варто звернути увагу цього літа. Більшість із них розташовані в балканських країнах.

ТОП-10 пляжних напрямків Європи 2024

  • Ксамільські острови, Албанія;
  • Водоспади Кравіца, Боснія і Герцеговина;
  • Охридське озеро, Північна Македонія та Албанія;
  • Озеро Балатон, Угорщина;
  • Селище Дермі, Албанія;
  • Пляж Яз, Чорногорія;
  • Юрмала, Латвія;
  • Созополь, Болгарія;
  • Шкодра/Скадарське озеро, Чорногорія/Албанія;
  • Криниця Морська, Польща.
Нагадаємо, видання Travel Off Path склало список із чотирьох найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено», на які варто звернути увагу 2024 року.

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За матеріалами:
УНІАН
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