ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі — Finance.ua

ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі
У туристів є можливість гарно відпочити в Європі, а, головне — бюджетно і без переповнених пляжів.
Досвідчена мандрівниця Еліза Мортон у своєму матеріалі для The Telegraph назвала 10 секретних європейських пляжних напрямків, на які варто звернути увагу цього літа. Більшість із них розташовані в балканських країнах.
ТОП-10 пляжних напрямків Європи 2024
- Ксамільські острови, Албанія;
- Водоспади Кравіца, Боснія і Герцеговина;
- Охридське озеро, Північна Македонія та Албанія;
- Озеро Балатон, Угорщина;
- Селище Дермі, Албанія;
- Пляж Яз, Чорногорія;
- Юрмала, Латвія;
- Созополь, Болгарія;
- Шкодра/Скадарське озеро, Чорногорія/Албанія;
- Криниця Морська, Польща.
Нагадаємо, видання Travel Off Path склало список із чотирьох найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено», на які варто звернути увагу 2024 року.
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