ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі — Finance.ua

ТОП-10 варіантів для бюджетного відпочинку на пляжі у Європі Сьогодні 04:01 — Світ

У туристів є можливість гарно відпочити в Європі, а, головне — бюджетно і без переповнених пляжів.

Досвідчена мандрівниця Еліза Мортон у своєму матеріалі для The Telegraph назвала 10 секретних європейських пляжних напрямків, на які варто звернути увагу цього літа. Більшість із них розташовані в балканських країнах.

ТОП-10 пляжних напрямків Європи 2024

Ксамільські острови, Албанія;

Водоспади Кравіца, Боснія і Герцеговина;



Охридське озеро, Північна Македонія та Албанія;



Озеро Балатон, Угорщина;

Селище Дермі, Албанія;



Пляж Яз, Чорногорія;



Юрмала, Латвія;



Созополь, Болгарія;



Шкодра/Скадарське озеро, Чорногорія/Албанія;



Криниця Морська, Польща.



Нагадаємо, видання Travel Off Path склало список із чотирьох найбільш недооцінених пляжних напрямків світу в форматі «все включено», на які варто звернути увагу 2024 року.

УНІАН За матеріалами:

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