ТОП-5 найбюджетніших туристичних міст Європи — Finance.ua

ТОП-5 найбюджетніших туристичних міст Європи Сьогодні 16:01 — Світ

ТОП-5 найбюджетніших туристичних міст Європи, Фото: amawaterways.com

Подорож Європою може бути не тільки захопливою, а й цілком доступною навіть за обмеженого бюджету. Для українців, які бажають дослідити нові культури та пейзажі без значних витрат, існує безліч привабливих напрямків.

На думку тревел-експертів видання Travel Off Path , в умовах часу, коли світ повністю відновлюється від пандемії та на нього чекає туристичний бум, чимало країн підвищують ціни в очікуванні туристів, проте є напрямки, які й досі лишаються заманливими, а головне — не змусять витратити багато коштів.

Будапешт, Угорщина

Столиця Угорщини є одним із наймальовничіших міст Європи, де переплелися елементи різних культур, надавши йому особливої величі та краси.

Перебування в Будапешті дає змогу відчути атмосферу і Відня, і Праги. Крім того, тут знаходяться знамениті термальні ванни.

Фото: nationalgeographic

Будапешт також славиться своєю вишуканою, хоча й недооціненою кулінарією.

Незважаючи на зростаючу популярність, вартість життя в місті залишається порівняно низькою. Туристи можуть насолодитися міськими пам’ятками, недорогими спа та широким асортиментом барів і ресторанів.

Для українців приємним доповненням буде безкоштовний проїзд у місцевому громадському транспорті.

Тирана, Албанія

Столиця Албанії має потенціал стати одним із лідерів європейського списку міст, які варто відвідати.

Фото: roughguides

Протягом багатьох років місто залишалося ізольованим через диктаторський режим. Але сьогодні Тирана перетворилася на відкрите і привітне місто для мандрівників.

Її архітектура унікальна та історично значуща, хоча й несе на собі важкі сліди минулого.

Бухарест, Румунія

Столиця Румунії заслужено вважається одним із найбезпечніших та економічно доступних міст Європи. Вона одразу ж полонить своєю атмосферою і дає змогу зануритися в унікальну румунську культуру.

Зазначимо, що 2024 року Румунія частково інтегрувалася в Шенгенську зону.

Фото: getty images

Це місто зазвичай не беруть до уваги під час планування поїздок до Європи, що робить його чудовим вибором для бюджетного туриста.

У столиці Румунії можна насолодитися не тільки красивими будівлями в стилі «Прекрасної епохи», а й одними з найнижчих цін на проживання та харчування в ЄС.

Софія, Болгарія

Столиця Болгарії є одним із найдавніших і найбільш спокійних міст Європи.

Тут розташовані важливі об'єкти, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софія, як одна з найстаріших європейських столиць, має багату культурну спадщину, якою може похизуватися і якою може зачарувати кожного відвідувача.

Фото: nationalgeographic

Місто пропонує одні з найнижчих цін у Європі як на житло, так і на харчування, а також багате історичними пам’ятками і може запропонувати туристам унікальне поєднання історії та сучасності.

Порту, Португалія

Це мальовниче португальське місто, відоме своєю яскравою культурою, не потребує довгих представлень, адже його вже визнають одним із найкрасивіших у світі.

Фото: SeanPavonePhoto

Порту також привабливий своїми доступними цінами, що робить його ідеальним вибором для бюджетних мандрівників.

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