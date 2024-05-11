На западе Украины растет спрос на внутренний туризм — Finance.ua

На западе Украины растет спрос на внутренний туризм Сегодня 15:13

На западе Украины растет спрос на внутренний туризм

На западе Украины растет спрос на внутренний туризм из-за ограничения поездок за границу. В то же время наблюдается большое падение на юге и востоке.

Об этом сообщила Глава Государственного агентства по развитию туризма Марианна Олеськив в эфире телемарафона.

«В западных областях Украины есть рост туризма, а на юге и востоке — большое падение. В целом спрос упал, потому что многие украинцы выехали за границу, у многих нет возможности уехать отдыхать. Кроме того, усложнились поездки за рубеж. Поэтому большинство сейчас выбирают отдых в Украине», — сказала Олеськив.

Она добавила, что туристическая отрасль продолжает работать даже в военных условиях, удерживая рабочие места и поддерживая работников, хотя и ощущает нехватку человеческого капитала.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что потери в секторе культуры и туризма Украины, включая недополученный доход, составили 19,6 млрд долларов.

В то же время на долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.

УНН По материалам:

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