На западе Украины растет спрос на внутренний туризм — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На западе Украины растет спрос на внутренний туризм

21
На западе Украины растет спрос на внутренний туризм
На западе Украины растет спрос на внутренний туризм
На западе Украины растет спрос на внутренний туризм из-за ограничения поездок за границу. В то же время наблюдается большое падение на юге и востоке.
Об этом сообщила Глава Государственного агентства по развитию туризма Марианна Олеськив в эфире телемарафона.
Читайте также
«В западных областях Украины есть рост туризма, а на юге и востоке — большое падение. В целом спрос упал, потому что многие украинцы выехали за границу, у многих нет возможности уехать отдыхать. Кроме того, усложнились поездки за рубеж. Поэтому большинство сейчас выбирают отдых в Украине», — сказала Олеськив.
Она добавила, что туристическая отрасль продолжает работать даже в военных условиях, удерживая рабочие места и поддерживая работников, хотя и ощущает нехватку человеческого капитала.
Читайте также
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что потери в секторе культуры и туризма Украины, включая недополученный доход, составили 19,6 млрд долларов.
В то же время на долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.