В Хорватии откроется новый пляжный кемпинг: стоимость от 20 евро за ночь (фото) — Finance.ua

В Хорватии откроется новый пляжный кемпинг: стоимость от 20 евро за ночь (фото) Сегодня 18:00 — Мир

В Хорватии откроется новый пляжный кемпинг: стоимость от 20 евро за ночь (фото)

Весной 2024 года открылся кемпинг стоимостью 47 миллионов фунтов стерлингов с более чем 100 бассейнами. Кемпинг Aminess Avalona Camping Resort, расположенный на живописном острове Паг в Хорватии, начал принимать массовый наплыв туристов.

Об этом сообщает mirror

Вариантов размещения много, доступны 300 участков, вилл и мобильных домов.

Самым доступным среди них является стандартное место для кемпинга, оборудованное электричеством, водой и Wi-Fi, всего за 23 евро за ночь. Для тех, кто хочет раскошелиться, на площадках премиум-класса открывается потрясающий вид на море, а на площадке Mega Luxury Mare есть собственный бассейн на пляже.

На территории курорта есть 180 бассейнов, а на некоторых участках есть даже собственный бассейн. Он расположен прямо на галечном пляже с шезлонгами, зонтиками и барами.

Любители спорта могут заняться водными видами спорта, такими как катание на гребле и каякинг, а также наземными видами спорта: ездой на велосипеде и теннисом.

Вся территория является зоной свободной от транспортных средств, и все туристы должны оставлять свои транспортные средства на автостоянке у входа. Большая часть острова была полностью отдана под кемпинг, создавая ощущение замкнутого мира.

Кемпинг расположен в живописном городке Повляна, тихой части острова. Для тех, кто хочет больше исследовать Паг, он известен как столица вечеринок Хорватии. Одной из самых популярных точек является пляжный клуб Zrce в стиле Ибицы с живыми ди-джеями в таких клубах, как Kalypso.

Деликатесы острова: пагская ягнятина и пагский сыр, изготовленный из местной породы овец.

Как добраться

Можно долететь до Задара Ryanair примерно за 20 евро. Путешествие занимает примерно 2 часа 40 минут. От Задара Паг находится всего в часе езды, остров удобно соединен с материком мостом.

Справка Finance.ua:

Отметим, что с 1 января 2023 года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. С этого времени на границах между Хорватией и другими странами-членами Шенгенского соглашения отменены пограничные и таможенные проверки для людей, пересекающих границу автомобильным, железнодорожным или водным транспортом.

Также с 1 января 2023 г. евро стало официальной валютой в Хорватии.

Туристический сезон оказывает большое влияние на рынок аренды в Хорватии. Прибыль от кратковременных аренд в туристический сезон содержит много местных семей, которые сдают в летние месяцы апартаменты в аренду и благодаря этому держатся на плаву круглый год. Но туристический сезон короткий, поэтому некоторые хорваты сдают в аренду жилье в течение года.

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