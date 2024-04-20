ТОП-5 лучших городов мира для жизни и туризма (инфографика) — Finance.ua

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ТОП-5 лучших городов мира для жизни и туризма (инфографика)

Мир
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ТОП-5 лучших городов мира для жизни и туризма (инфографика)
ТОП-5 лучших городов мира для жизни и туризма (инфографика)
Аналитики составили список из 100 городов мира, которые лучше всего подходят для жизни и туризма.
Об этом говорится в статье компании Resonance Consultancy.

1. Лондон

Поскольку «столица столиц» ловко преодолевает неизведанную, опасную территорию мира после Brexit и пандемии, она занимает первое место в рейтинге девятый год подряд.
ТОП-5 лучших городов мира для жизни и туризма (инфографика)

2. Париж

Всемирный совет по путешествиям и туризму недавно назвал Париж самым мощным городским туристическим направлением в мире на 2022 год, в прошлом году стоимость индустрии гостеприимства города составила 35,6 миллиарда долларов. И, по прогнозам, к 2032 году она вырастет до 49 миллиардов долларов.

3. Нью-Йорк

Самый большой город в Америке быстро возрождается после пандемии, с удивительным списком новых шоу, гостиниц и парков и рекордными ценами на недвижимость.
Десятки местных праздников, выставок и мастер-классов будут проходить в 2024 году. Это также 100-летие Музея города Нью-Йорка, документирующего 750 000 объектов, включая фотографии, гравюры, костюмы, картины и т. д.

4. Токио

Несмотря на землетрясения, цунами и тайфуны, Токио долгое время удерживал первое место как один из самых удобных для жизни мегаполисов на планете. Маленькие дети, которые играют и ходят в школу без присмотра — это главное явление для посетителей крупнейшего города мира.
Правительство Японии остается непоколебимым, следуя своей цели — 60 миллионам посетителей и 136 миллиардам долларов дохода от туризма до 2030 года.
Токио удерживает свое место № 1 в сфере шопинга, чему способствуют иконы розничной торговли, такие как роскошь Ginza, универмаги, недавно дополненные торговым центром Ginza Six, украшенным искусством и ярким дизайном.

5. Сингапур

Город Льва разжигает аппетит путешественников отличными ресторанами и магазинами.
Туристы в Сингапуре могут погрузиться в такие любимые местные развлечения: шоппинг, занимающий 11 место в мире, и, конечно, еда.
Выбор розничной торговли потрясающий: от высокой моды до электроники, от бесчисленных украшающих Орчард-роуд магазинов до круглосуточного шестиэтажного центра Mustafa.
В ближайшие годы Сингапур сосредоточится на повышении процветания (сейчас занимает второе место), создавая больше зелёных зон и строя яркие застройки для работы, обучения и отдыха.
Полный список городов можно просмотреть по ссылке.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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