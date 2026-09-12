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Какие специальности чаще всего выбирают поступающие в профтехи

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Повара, водители и парикмахеры стали самыми популярными среди поступающих
Повара, водители и парикмахеры стали самыми популярными среди поступающих, Фото: magnific
В этом году профессиональное образование в Украине будут получать 74 112 абитуриентов, подавляющее большинство из которых будет учиться бесплатно. Чаще всего абитуриенты выбирали профессии повара, водителя, тракториста-машиниста, слесаря ​​и парикмахера.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

На какие профессии наибольший спрос среди поступающих

«В этом году 74 112 поступающих начнут получение профессионального образования. Большинство из них — 72 524 — будут учиться безвозмездно по государственному или региональному заказу», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минобразования, в этом году абитуриенты подали 97 431 заявление на поступление.
Больше всего заявлений поступающие подали на программы подготовки по таким профессиональным квалификациям:
  • повар, кондитер — 9350 заявлений;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств — 2643 заявления;
  • парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик — 2 551 заявление;
  • слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель — 2508 заявлений;
  • повар — 2 133 заявления.
Более 51 тыс. студентов (около 69%) поступили в заведения профессионального образования после 9-го класса.
В настоящее время в Украине работает 513 заведений профессионального образования. Они готовят специалистов для ключевых отраслей экономики: промышленности, энергетики, строительства, транспорта, общепита и других.
Отмечается, что получать профессиональное образование могут не только выпускники школ. Взрослые также имеют возможность овладеть новой профессией или повысить квалификацию.
В то же время, некоторые категории граждан могут безвозмездно учиться по ваучеру стоимостью около 33 тыс. грн.
Finance.ua уже писал, что теперь студентам профтехов будут платить 100% заработанных средств во время практики. Ранее половину этой суммы получали учебные заведения.
По материалам:
Finance.ua
СтудентыОбразование
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