Какие специальности чаще всего выбирают поступающие в профтехи Сегодня 16:22 Повара, водители и парикмахеры стали самыми популярными среди поступающих, Фото: magnific

В этом году профессиональное образование в Украине будут получать 74 112 абитуриентов, подавляющее большинство из которых будет учиться бесплатно. Чаще всего абитуриенты выбирали профессии повара, водителя, тракториста-машиниста, слесаря ​​и парикмахера.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

На какие профессии наибольший спрос среди поступающих

«В этом году 74 112 поступающих начнут получение профессионального образования. Большинство из них — 72 524 — будут учиться безвозмездно по государственному или региональному заказу», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобразования, в этом году абитуриенты подали 97 431 заявление на поступление.

Больше всего заявлений поступающие подали на программы подготовки по таким профессиональным квалификациям:

повар, кондитер — 9350 заявлений;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств — 2643 заявления;

парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик — 2 551 заявление;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель — 2508 заявлений;

повар — 2 133 заявления.

Более 51 тыс. студентов (около 69%) поступили в заведения профессионального образования после 9-го класса.

В настоящее время в Украине работает 513 заведений профессионального образования. Они готовят специалистов для ключевых отраслей экономики: промышленности, энергетики, строительства, транспорта, общепита и других.

Отмечается, что получать профессиональное образование могут не только выпускники школ. Взрослые также имеют возможность овладеть новой профессией или повысить квалификацию.

В то же время, некоторые категории граждан могут безвозмездно учиться по ваучеру стоимостью около 33 тыс. грн.