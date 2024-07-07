ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок туристов — Finance.ua

ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок туристов
В мире миллионы городов и городков с необычайными видами, комфортным уровнем жизни и захватывающей архитектурой.
Издание Forbes со ссылкой на инвестиционный веб-сайт Insider Monkey опубликовало 10 лучших городов для пеших прогулок во время путешествия.
Флоренция, Италия
Флоренция известна своей потрясающей архитектурой и достопримечательностями, в частности, галереей Уффици, площадью Синьории и др.
Кроме того, Флоренция — красивый и чистый город. Об этом свидетельствуют ухоженные площади и берега реки Арно.
Рига, Латвия
Эта средневековая столица на берегу Балтийского моря — отличное место для пешеходов.
Его самые популярные достопримечательности — Рижский собор, Рижский центральный рынок, Дом Черных голов, Бастейкальный парк и Верманский сад — расположены неподалеку друг от друга.
Помимо пешеходного Старого города, Insider Monkey рекомендует посетить район Вецриг, входящий в список ЮНЕСКО.
Гамбург, Германия
Морская атмосфера и достопримечательности Гамбурга, такие как Гамбургское подземелье и Миниатюрная страна чудес, находятся в пределах 3 километров друг от друга.
Эффективный общественный транспорт города и живописные места способствуют высокой доступности для прогулок.
Порту, Португалия
Узкие улочки из брусчатки в Порту и известные достопримечательности, такие как Дона Луиса I и Ливрария Лелло, расположены в радиусе 3,5 км. Чистые улицы города и ухоженные парки улучшают его проходимость.
Мадрид, Испания
Основные достопримечательности Мадрида — Королевский дворец и музей Прадо, расположенные в пределах 3,5 км, что позволяет легко исследовать город пешком.
По словам авторов Insider Monkey, проходимость Мадрида наиболее заметна в центральных районах, таких как Пуэрта-дель-Соль и парк Ретиро, являющиеся историческими достопримечательностями.
Эдинбург, Шотландия
Эдинбург известен своими чистыми парками и историческими достопримечательностями, что делает его отличным местом для прогулок. Кроме того, его главные достопримечательности, такие как Национальный музей Шотландии и Эдинбургский замок находятся недалеко друг от друга.
Таллин, Эстония
Компактная планировка и средневековый шарм делают Таллин идеальным городом для пеших прогулок.
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Такие достопримечательности, как площадь Свободы и Таллиннская ратуша, богаты сочетанием традиций и культуры.
Стокгольм, Швеция
Стокгольм предлагает самый свежий в мире воздух для пешеходов. Самые популярные достопримечательности города тоже расположены близко, что достаточно удобно для прогулок по городу.
Сидней, Австралия
Достопримечательности Сиднея, такие как Сиднейский оперный театр и Королевский ботанический сад, расположены неподалеку.
«В Сиднее удивительная чистота, даже на пляжах и в общественных местах. Все это улучшается эффективной системой общественного транспорта, если вы не захотите гулять пешком», — говорится в сообщении.
Бостон, Массачусетс
Исторический шарм Бостона и хорошо ухоженные парки делают его городом, удобным для прогулок. Главные достопримечательности — Музей изящных искусств и Бостон-Коммон. В городе также хорошее качество воздуха и его часто украшает портовый бриз.
Также исследователи внесли в список:
- Амстердам, Нидерланды;
- Ливерпуль, Великобритания;
- Бордо, Франция;
- Копенгаген, Дания;
- Стамбул, Турция;
- Мельбурн, Австралия;
- Прага, Чехия;
- Будапешт, Венгрия;
- Ванкувер, Канада;
- Бристоль, Англия;
- Рейкьявик, Исландия;
- Мюнхен, Германия;
- Джерси-Сити, Нью-Джерси;
- Лиссабон, Португалия;
- Нью-Йорк;
- Шанхай, Китай;
- Вена, Австрия;
- Торонто, Канада;
- Монреаль, Канада;
- Дубай, ОАЭ.
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