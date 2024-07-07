ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок туристов — Finance.ua

ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок туристов Сегодня 17:12 — Мир

ТОП-10 лучших городов мира для пеших прогулок туристов

В мире миллионы городов и городков с необычайными видами, комфортным уровнем жизни и захватывающей архитектурой.

Издание Forbes со ссылкой на инвестиционный веб-сайт Insider Monkey опубликовало 10 лучших городов для пеших прогулок во время путешествия.

Флоренция, Италия

Флоренция известна своей потрясающей архитектурой и достопримечательностями, в частности, галереей Уффици, площадью Синьории и др.

Кроме того, Флоренция — красивый и чистый город. Об этом свидетельствуют ухоженные площади и берега реки Арно.

Рига, Латвия

Эта средневековая столица на берегу Балтийского моря — отличное место для пешеходов.

Его самые популярные достопримечательности — Рижский собор, Рижский центральный рынок, Дом Черных голов, Бастейкальный парк и Верманский сад — расположены неподалеку друг от друга.

Помимо пешеходного Старого города, Insider Monkey рекомендует посетить район Вецриг, входящий в список ЮНЕСКО.

Гамбург, Германия

Морская атмосфера и достопримечательности Гамбурга, такие как Гамбургское подземелье и Миниатюрная страна чудес, находятся в пределах 3 километров друг от друга.

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Эффективный общественный транспорт города и живописные места способствуют высокой доступности для прогулок.

Порту, Португалия

Узкие улочки из брусчатки в Порту и известные достопримечательности, такие как Дона Луиса I и Ливрария Лелло, расположены в радиусе 3,5 км. Чистые улицы города и ухоженные парки улучшают его проходимость.

Мадрид, Испания

Основные достопримечательности Мадрида — Королевский дворец и музей Прадо, расположенные в пределах 3,5 км, что позволяет легко исследовать город пешком.

По словам авторов Insider Monkey, проходимость Мадрида наиболее заметна в центральных районах, таких как Пуэрта-дель-Соль и парк Ретиро, являющиеся историческими достопримечательностями.

Эдинбург, Шотландия

Эдинбург известен своими чистыми парками и историческими достопримечательностями, что делает его отличным местом для прогулок. Кроме того, его главные достопримечательности, такие как Национальный музей Шотландии и Эдинбургский замок находятся недалеко друг от друга.

Таллин, Эстония

Компактная планировка и средневековый шарм делают Таллин идеальным городом для пеших прогулок.

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Такие достопримечательности, как площадь Свободы и Таллиннская ратуша, богаты сочетанием традиций и культуры.

Стокгольм, Швеция

Стокгольм предлагает самый свежий в мире воздух для пешеходов. Самые популярные достопримечательности города тоже расположены близко, что достаточно удобно для прогулок по городу.

Сидней, Австралия

Достопримечательности Сиднея, такие как Сиднейский оперный театр и Королевский ботанический сад, расположены неподалеку.

«В Сиднее удивительная чистота, даже на пляжах и в общественных местах. Все это улучшается эффективной системой общественного транспорта, если вы не захотите гулять пешком», — говорится в сообщении.

Бостон, Массачусетс

Исторический шарм Бостона и хорошо ухоженные парки делают его городом, удобным для прогулок. Главные достопримечательности — Музей изящных искусств и Бостон-Коммон. В городе также хорошее качество воздуха и его часто украшает портовый бриз.

Также исследователи внесли в список:

Амстердам, Нидерланды;

Ливерпуль, Великобритания;

Бордо, Франция;

Копенгаген, Дания;

Стамбул, Турция;

Мельбурн, Австралия;

Прага, Чехия;

Будапешт, Венгрия;

Ванкувер, Канада;

Бристоль, Англия;

Рейкьявик, Исландия;

Мюнхен, Германия;

Джерси-Сити, Нью-Джерси;

Лиссабон, Португалия;

Нью-Йорк;

Шанхай, Китай;

Вена, Австрия;

Торонто, Канада;

Монреаль, Канада;

Дубай, ОАЭ.

УНІАН По материалам:

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