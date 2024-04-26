ТОП-10 лучших столиц Европы, которые стоит посетить: где дешевле всего (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших столиц Европы, которые стоит посетить: где дешевле всего (инфографика) Сегодня 21:00 — Мир

ТОП-10 лучших столиц Европы, которые стоит посетить: где дешевле всего (инфографика)

Лучшей европейской столицей 2024, которую стоит посетить как турист, стал Лиссабон, столица Португалии.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.

Ежегодный рейтинг VisaGuide.World определил, что Лиссабон сейчас является лучшей столицей для посещения с отметкой всего 29,83.

Столица Португалии уже давно привлекает многих своей яркой архитектурой, потрясающими пейзажами и теплой погодой. По сравнению с другими столицами континента, Лиссабон оказался одним из самых бюджетных вариантов.

В 2024 году путешественники смогут посетить город с недельным бюджетом всего в 385 евро, хотя в следующем году этот бюджет может увеличиться из-за инфляции и будущего туристического сбора в 4 евро за ночь.

Жители Лиссабона известны своей теплотой, не уступая испанцам и итальянцам, и у них хорошее знание английского языка.

Ежегодный рейтинг VisaGuide. World включил в десятку лучших европейских столиц, которые стоит посетить как турист:

В прошлом году Амстердам был в списке первым, теперь город занимает второе место из-за нескольких факторов. В отчете отмечается, что теперь путешественникам нужно больше денег, чтобы посетить Амстердам — 465 евро вместо 315 евро.

По сравнению с прошлым годом рейтинг состоит из тех же восьми городов, которые, конечно, поменялись позициями. Две столицы, с другой стороны, Берлин и Вена были исключены из списка, а присоединились Берн и Варшава.

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