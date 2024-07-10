Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция — Finance.ua

Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция Сегодня 14:05 — Личные финансы

Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция

Если вы работали в Польше и Украине, вы можете получать 2 пенсии или пособия — от Управления социального страхования (ZUS) и от учреждений социального страхования Украины. Однако необходимо выполнить условия для начисления вам пенсии или пособия на территории каждого из этих государств.

Об этом говорится в памятке ZUS.

Управление социального страхования (ZUS) выплатит вам пенсию или пособие за периоды страхования в Польше. А украинское учреждение — за периоды работы в Украине.

На каких условиях можно получить две пенсии

Условия, которые необходимо выполнить, чтобы получить пенсию, зависят от того, когда родился человек — до 1949 года или после 1948 года.

Если вы родились до 1949 года

Если вы родились до 1949 года, то на данный момент вы уже являетесь человеком пенсионного возраста, который в Польше составляет для женщин 60 лет, а для мужчин — 65 лет. Управление социального страхования (ZUS) назначит пенсию, если лицо докажет необходимый страховой стаж:

20 лет для женщин,

25 лет для мужчин.



Если вы не можете документально подтвердить столь длительный стаж, то можно получить пенсию, если ваш стаж составляет по крайней мере:

15 лет для женщин,

20 лет для мужчин.



Однако если пенсия будет составлять сумму ниже размера минимальной пенсии, то в этой ситуации Управление социального страхования (ZUS) не будет повышать ее до размера минимальной пенсии.

Если страховой стаж в Польше слишком короткий для начисления пенсии, то к польским страховым периодам будут добавлены периоды страхования в Украине.

Если после суммирования польских и украинских страховых периодов страховой стаж по-прежнему будет слишком коротким для получения пенсии на территории Польши, будут добавлены также периоды страхования в других странах, где человек работал. ZUS может добавить страховые периоды из стран, с которыми Польша и Украина заключили соглашение о социальном обеспечении. Это:

Болгария,

Латвия,

Чехия,

Испания,



Эстония,

Португалия,



Литва,

Словакия.



Если вы родились после 1948 года

ZUS начислит пенсию в случае выполнения следующих условий:

Вы достигли общего пенсионного возраста, который в Польше составляет:

— 60 лет для женщин,

— 65 лет для мужчин,



— 60 лет для женщин, — 65 лет для мужчин, Вы имеете уплаченные в Польше взносы по социальному страхованию или пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности по крайней мере за 1 день, например, как работник, поверенный, или как человек, который ведет несельскохозяйственную деятельность.

Продолжительность страхового стажа не имеет значения для установления пенсии в общем пенсионном возрасте для лиц, родившихся после 1948 года.

Больше информации можно найти в памятке ZUS.

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