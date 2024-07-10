Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция — Finance.ua
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Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция

Личные финансы
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Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция
Когда украинцы могут получить пенсию в Польше: подробная инструкция
Если вы работали в Польше и Украине, вы можете получать 2 пенсии или пособия — от Управления социального страхования (ZUS) и от учреждений социального страхования Украины. Однако необходимо выполнить условия для начисления вам пенсии или пособия на территории каждого из этих государств.
Об этом говорится в памятке ZUS.
Управление социального страхования (ZUS) выплатит вам пенсию или пособие за периоды страхования в Польше. А украинское учреждение — за периоды работы в Украине.

На каких условиях можно получить две пенсии

Условия, которые необходимо выполнить, чтобы получить пенсию, зависят от того, когда родился человек — до 1949 года или после 1948 года.

Если вы родились до 1949 года

Если вы родились до 1949 года, то на данный момент вы уже являетесь человеком пенсионного возраста, который в Польше составляет для женщин 60 лет, а для мужчин — 65 лет. Управление социального страхования (ZUS) назначит пенсию, если лицо докажет необходимый страховой стаж:
  • 20 лет для женщин,
  • 25 лет для мужчин.
Если вы не можете документально подтвердить столь длительный стаж, то можно получить пенсию, если ваш стаж составляет по крайней мере:
  • 15 лет для женщин,
  • 20 лет для мужчин.
Однако если пенсия будет составлять сумму ниже размера минимальной пенсии, то в этой ситуации Управление социального страхования (ZUS) не будет повышать ее до размера минимальной пенсии.
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Если страховой стаж в Польше слишком короткий для начисления пенсии, то к польским страховым периодам будут добавлены периоды страхования в Украине.
Если после суммирования польских и украинских страховых периодов страховой стаж по-прежнему будет слишком коротким для получения пенсии на территории Польши, будут добавлены также периоды страхования в других странах, где человек работал. ZUS может добавить страховые периоды из стран, с которыми Польша и Украина заключили соглашение о социальном обеспечении. Это:
  • Болгария,
  • Латвия,
  • Чехия,
  • Испания,
  • Эстония,
  • Португалия,
  • Литва,
  • Словакия.

Если вы родились после 1948 года

ZUS начислит пенсию в случае выполнения следующих условий:
  • Вы достигли общего пенсионного возраста, который в Польше составляет:
     — 60 лет для женщин,
     — 65 лет для мужчин,
  • Вы имеете уплаченные в Польше взносы по социальному страхованию или пенсионному страхованию и страхованию по инвалидности по крайней мере за 1 день, например, как работник, поверенный, или как человек, который ведет несельскохозяйственную деятельность.
Продолжительность страхового стажа не имеет значения для установления пенсии в общем пенсионном возрасте для лиц, родившихся после 1948 года.
Больше информации можно найти в памятке ZUS.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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