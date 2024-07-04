Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, — Минсоцполитики Сегодня 08:39 — Личные финансы

Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, — Минсоцполитики

Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе.

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«Сегодня у нас критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 млн человек платят ЕСВ, а 11 млн пенсионеров получают пенсию. Это очень неблагоприятное соотношение для того, чтобы усиливать защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан», — говорит Жолнович.

По ее словам, уже спроектированы изменения в действующее законодательство и финализуют их, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.

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«Мы увидели определенные искажения относительно того, как сегодня начисляется пенсия, сегодняшних пенсионеров и тех, кто получил пенсии давно. Сейчас, по крайней мере, выровняем уровень пенсионных выплат, чтобы они были справедливыми», — добавляет она.

Жолнович отмечает, что это только первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные сферы в единый социальный кодекс.

«Мы должны начать накопительную пенсионную систему, чтобы дать возможность нашим гражданам, которые сейчас работают, отложить собственные сбережения, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, такие накопления являются очень хорошим внутренним инвестиционным ресурсом, который нам нужен для восстановления», — говорит министр социальной политики.

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УНН По материалам:

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