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Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, — Минсоцполитики

Личные финансы
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Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, — Минсоцполитики
Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, — Минсоцполитики
Только 9,5 млн украинцев платят ЕСВ, а пенсию получают 11 млн пенсионеров. Поэтому спроектированы изменения в действующее законодательство, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе.

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«Сегодня у нас критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 млн человек платят ЕСВ, а 11 млн пенсионеров получают пенсию. Это очень неблагоприятное соотношение для того, чтобы усиливать защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан», — говорит Жолнович.
По ее словам, уже спроектированы изменения в действующее законодательство и финализуют их, чтобы сделать солидарные пенсии более справедливыми.
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«Мы увидели определенные искажения относительно того, как сегодня начисляется пенсия, сегодняшних пенсионеров и тех, кто получил пенсии давно. Сейчас, по крайней мере, выровняем уровень пенсионных выплат, чтобы они были справедливыми», — добавляет она.
Жолнович отмечает, что это только первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные сферы в единый социальный кодекс.
«Мы должны начать накопительную пенсионную систему, чтобы дать возможность нашим гражданам, которые сейчас работают, отложить собственные сбережения, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, такие накопления являются очень хорошим внутренним инвестиционным ресурсом, который нам нужен для восстановления», — говорит министр социальной политики.
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По материалам:
УНН
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